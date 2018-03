Meisterstück von "Dark Souls"-Erfinder From Sofware: Die PS4-exklusive Todes-Maschine "Bloodborne". (From Software / Sony)

Im März bekommen Abonnenten von Sonys Premium-Service „PlayStation Plus“ große Augen - denn diesmal hat sich der Hersteller bei der Auswahl seiner Gratis-Games selbst übertroffen: Platzhirsch im Programm für den kommenden Monat ist Froms knallhartes Action-Rollenspiel „Bloodborne“ (PS4), das masochistische Genre-Fans in die finstere Fantasy-Metropole Yharnam entführt.

Nicht ganz so anspruchsvoll, aber dafür umso charmanter ist Insomniacs knalliges Action-Jump&Run „Ratchet & Clank“ (PS4). Ebenfalls in die Hüpfspiel-Kerbe schlagen die PS4-Anniversary-Edition von „Legend of Kay“ und das „Mega Man“-inspirierte „Mighty No 9“ von Capcoms ehemaligem Star-Entwickler Keiji Inafune. Letzteres ist wahlweise für PS4 oder PS3 verfügbar. PS-Vita-Besitzer wiederum geben dem an „Bomberman“ angelehnten „Bombing Busters“ eine Chance oder wagen sich mit dem „Extended Cut“ von „Claire“ in ein horizontal scrollendes Grusel-Abenteuer mit Pixel-Look. Beide Vita-Titel stehen außerdem als PS4-Version zum Download bereit.

Das beste Jump&Run für PS4 ist ein Klassiker-Remake: "Ratchet & Clank". (Insomniac / Sony)

Apropos PS-Vita und PS3: Sony hat angekündigt, die Spiele-Auswahl seines „PS Plus“-Programms ab 8. März 2019 nur noch um PS4-Titel zu erweitern, Gratis-Games für Vita oder PS3 gehören dann der Vergangenheit an. Schwacher Trost: Zuvor im Rahmen des Plus-Abos geladene und installierte Games für die beiden Systeme bleiben den Abonnenten erhalten.