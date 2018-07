Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren sollen auch gegen HPV geimpft werden – das empfiehlt die Ständige Impfkommission. (Mick Tsikas)

Bereits vor elf Jahren hat der Heidelberger Tumorforscher Professor Harald zur Hausen gefordert, dass auch Jungen vorbeugend gegen krebsauslösende Humane Papillomviren (HPV) geimpft werden sollen. Für Mädchen im Alter von neun bis 14 Jahren wird die Impfung, die vor Gebärmutterhalskrebs und anderen Krankheiten schützen kann, bereits seit 2007 von der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut (RKI) empfohlen.

"Ich plädiere sehr dafür, dass auch Jungen geimpft werden. Die Impfung schützt auch vor Genitalwarzen, sie werden bei sexuellen Kontakten übertragen und verursachen eine unangenehme Infektion, die außerdem zu bösartigen Tumoren führen kann. HPV verursachen außerdem ein Viertel aller Mundhöhlenkrebse. Und selbst, wenn es nicht zu diesen Erkrankungen kommt, können die Viren weiter übertragen werden. Viele Tumore wären vermeidbar", sagte zur Hausen 2007 dem WESER-KURIER anlässlich des 10. Bremer Krebskongresses, bei dem er Festredner war. 2008 ist er mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet worden, weil er mit seiner Forschung den Zusammenhang von Viren und Gebärmutterhalskrebs belegt und damit die Grundlage für die Entwicklung der HPV-Impfstoffe geschaffen hat.

Mehr zum Thema Beschluss der Gesundheitsdeputation Impfempfehlungen ausgeweitet Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt hat einen Entwurf vorgelegt, wonach die öffentlichen ... mehr »

Zehn Jahre später ist es soweit: Am Donnerstag hat die Stiko die Impfung für Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren offiziell empfohlen. Versäumte Impfungen sollen bis zum 18. Lebensjahr nachgeholt werden. Bereits Anfang Juni hatte das Gremium den Beschluss gefasst. Nach der offiziellen Empfehlung hat der Gemeinsame Bundesausschuss nun drei Monate Zeit, die Aufnahme in die Impfrichtlinie zu prüfen, die auch die Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen regelt.

Bremer Krankenkassen übernehmen die Kosten

Bremen hat nicht auf die offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur HPV-Impfung für Jungen gewartet – im kleinsten Bundesland ist auch die Frage der Kostenübernahme durch die Krankenkassen bereits geregelt: "Wir haben die Impfempfehlung schon im April auf Jungen ausgeweitet und sind damit bereits über die Empfehlung der Stiko hinausgegangen", sagt die Sprecherin der Bremer Gesundheitsbehörde, Christina Selzer. "Medizinisch ist das sehr sinnvoll, denn es gibt viele HP-Viren, die durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Bei einem intakten Immunsystem werden diese Viren bekämpft, es kann sich aber Krebs daraus entwickeln. Beide Geschlechter sind somit betroffen." Die Kosten für die Impfung würden von den Krankenkassen in Bremen übernommen, so die Sprecherin von Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). In der Regel nähmen Hausärzte und Gynäkologen die Impfung vor.

Mehr zum Thema Krebsarten im Genitalbereich Impfung gegen Papillomviren jetzt auch für Jungen empfohlen Auch Jungen von 9 bis 14 Jahren sollen aus Expertensicht künftig vorbeugend gegen krebsauslösende ... mehr »

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erkranken jedes Jahr in Deutschland 6200 Frauen neu an Gebärmutterhalskrebs. In Studien konnte gezeigt werden, dass Hochrisiko-Typen des Humanen Papillomvirus die Hauptursache für die Entstehung der Krebserkrankung sind. Der Krebs entwickelt sich über mehrere Jahre, mithilfe eines sogenannten PAP-Abstrichs können Frühstadien erkannt und bei positivem Befund operativ entfernt werden.

Die Viren werden vor allem beim Geschlechtsverkehr übertragen, sexuell aktive und junge Menschen im Alter bis 25 Jahren infizieren sich am häufigsten. Nach Angaben des Berufsverbands der Frauenärzte machen rund 80 Prozent der sexuell aktiven Menschen mindestens einmal im Leben eine HPV-Infektion durch. Nur in seltenen Fällen werde sie von Symptomen begleitet. Bei 90 Prozent der infizierten Frauen heilten die Infektionen in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren ohne Therapie und ohne Folgen aus. Etwa jede zehnte Frau bleibe dauerhaft infiziert und könne Zellveränderungen am Gebärmutterhals entwickeln. Ein bis drei Prozent dieser Veränderungen führten über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren zu Gebärmutterhalskrebs.

Vor allem junge Frauen seien für eine Infektion gefährdet, weil die Schleimhaut der Vagina noch recht dünn sei und daher mikroskopisch kleine Verletzungen leichter auftreten könnten. Diese seien eine Eintrittspforte für die Viren.

Mehr zum Thema Elternhaus entscheidend Die Jugend lebt etwas gesünder Weniger Zigaretten, weniger Alk: Auf den ersten Blick leben Deutschlands Teenager gesünder als vor ... mehr »

Wie Studien gezeigt haben, bekommen auch Männer Krebs, der durch eine HPV-Infektion ausgelöst ist. Dazu zählen nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums neben Mundhöhlenkrebs Tumore im Bereich des Afters und der Geschlechtsorgane. Rund 1600 Männer erkranken jedes Jahr an Krebs durch eine HPV-Infektion.

Schützende Wirkung für Jungen

"Obwohl es immer schon plausibel war, die Jungen zu impfen, um eine Übertragung der Viren auf Mädchen zu verhindern, musste man zuvor auch die schützende Wirkung für Jungen selber nachweisen", sagte der Vorsitzende der Stiko, Thomas Mertens. Dazu habe die Kommission die gesamte Literatur ausgewertet. Das habe gezeigt, dass die Impfung auch vor einigen Krebsarten bei Männern im Genitalbereich schützen kann.

Der Medizin-Nobelpreisträger und Erfinder der Impfung, Harald zur Hausen, sagte zu der neuen Impf-Empfehlung der Stiko in einem Interview mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum: "Das wurde auch höchste Zeit. Das offensichtlichste Argument ist, dass in nahezu allen Kulturen die jungen Männer mehr Sexualpartner haben als Frauen der gleichen Altersgruppe. Damit sind Männer die wichtigsten Verbreiter der Infektion. Ich habe immer plakativ gesagt: Würden wir nur die Jungen impfen, würden wir wahrscheinlich mehr Fälle von Gebärmutterhalskrebs verhüten als mit der ausschließlichen Impfung der Mädchen."

Mehr zum Thema Metastudie Impfung schützt vor Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs Seit Jahren gibt es die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Doch längst nicht alle jungen Frauen ... mehr »

Ohne eine Impfung der Jungen könne außerdem nie eine sogenannte Herdenimmunität erreicht werden – darunter sei eine ausreichend hohe Immunisierungsrate zu verstehen, die eine weitere Ausbreitung der HPV-Infektion verhindert. "Bei HPV schätzen wir, dass etwa 85 Prozent aller Jugendlichen geimpft sein müssen, um die Infektionskette zu durchbrechen", so Harald zur Hausen.

"Skandalös niedrige" Impfrate

Dieses Ziel ist allerdings noch meilenweit entfernt: Laut zur Hausen liegt die Impfrate bei den Mädchen gerade einmal bei 40 Prozent. Das sei "skandalös niedrig", kritisiert der Medizin-Nobelpreisträger.

Studien hätten belegt, dass die HPV-Impfung junge Frauen wirksam vor Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs schütze, wie das Robert-Koch-Institut mitteilt. Außerdem gebe es keine Hinweise dafür, dass die Impfung schwere Nebenwirkungen habe oder das Risiko für Fehlgeburten erhöhe.