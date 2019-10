In Halle (Saale) sind laut Polizei bei einer Schießerei zwei Menschen getötet worden. (Reuters / Marvin Gaul)

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen im Fall der tödlichen Schüsse in Halle (Saale) übernommen. Das habe die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe bestätigt, meldet die Deutsche Presse Agentur (dpa).

Zwei Menschen sind nach Polizeiangaben durch Schüsse in der Stadt im Süden von Sachsen-Anhalt getötet worden. Ein Mann soll nach Auskunft eines Polizeisprechers in einem Imbiss unweit der Synagoge erschossen worden sein, berichtet Spiegel online. Eine Frau sei in der Humboldtstraße in der Nähe des Friedhofes umgebracht worden.

Die Polizei meldete zunächst auf Twitter: "Es fielen mehrere Schüsse." Die Beamten bitten die Bevölkerung, in ihren Wohnungen zu bleiben. Ein Verdächtiger sei inzwischen festgenommen worden, aktuell würden weitere Hinweise aus der Bevölkerung geprüft. Auf Twitter veröffentlichten die Polizei mehrere Telefonnummern für Hinweise.

Die Schüsse fielen ersten Erkenntnissen zufolge im Paulus-Viertel der kreisfreien Stadt. Die Täter versuchten offenbar, in die nahegelegene Synagoge einzudringen, so der Spiegel. Das habe der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle dem Blatt bestätigt. Jüdische Gemeinden auf der Welt feiern derzeit Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Augenzeugen in Halle haben laut dpa von einem Täter berichtet, der einen Kampfanzug und eine Maschinenpistole getragen haben soll. Auch von einer Explosion auf dem Friedhof sei berichtet worden.

Die Stadt Halle spricht offiziell von einer "Gefahrenlage". Oberbürgermeister Bernd Wiegand habe einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen, informiert die Kommune in ihrem Internetportal. Laut Mitteldeutscher Zeitung ist inzwischen die GSG 9, die Spezialeinheit der Polizei, in der Stadt eingetroffen. Der Mitteldeutsche Rundfunk zeigte ein Video, auf dem ein Mann aus einem Auto aussteigt und mehrfach eine Waffe abfeuert. Nach Informationen von Spiegel online handelt es sich um mindestens zwei Täter. Sie hätten sich nach dem Angriff getrennt. Ein Verdächtiger sei im Taxi geflohen und habe auf der Autobahn gestoppt werden können.

Die Deutsche Bahn hat den Bahnhof in Halle gesperrt, wie das Unternehmen auf Twitter meldet. Auch im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) soll es Schüsse gegeben haben, wie eine Sprecherin der Polizei Halle der Deutschen Presse Agentur bestätigte.

Zur Unterstützung der Einsatzkräfte in Halle seien auch Polizisten aus Niedersachsen angefordert worden, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover der dpa. Zudem seien die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Gemeinden in der Landeshauptstadt verstärkt worden. Auch ein Polizeihubschrauber aus Niedersachsen sei nach Halle geschickt worden.

