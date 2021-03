Eine Idylle wie aus dem Bilderbuch: Seit der Corona-Pandemie zieht es viele Menschen aufs Land. (ZDF / Marina Weishaupt)

Vor nicht allzu langer Zeit galt das Landleben für viele noch als spießig, rückschrittlich und langweilig. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 hat sich daran viel geändert: Plötzlich saßen die Menschen vermehrt zu Hause, Kultur- und Freizeiteinrichtungen blieben geschlossen. Welche Auswirkungen das auf die Wohnortwahl der Deutschen hat, das erklärt die ZDF-Doku „Raus aus der Stadt - Der Traum vom Leben auf dem Land“.

In rund 45 Minuten zeigen Carolin Hentschel, Norman Laryea und Renate Werner, wie diese Trendwende in Sachen Wohnen zustande kam: angefangen beim Homeoffice und Sparen teurer Stadtmieten bis hin zum Wunsch nach mehr Bewegungsfreiheit und Ruhe. Doch auch die negativen Auswirkungen auf das einst idyllische Landleben und die dort ansässigen Menschen werden nicht ausgespart. So fehlen noch heute in vielen Regionen die Infrastruktur sowie eine flächendeckende und stabile Internetverbindung. Von den steigenden Immobilienpreisen aufgrund der Zweitwohnsitze der Städter ganz zu schweigen.

Ob das Landleben künftig noch mehr Zuspruch erlangen wird? (ZDF / Marina Weishaupt)

Werden die Menschen künftig also wirklich der Stadt fernbleiben? Oder handelt es sich dabei nur um ein vorübergehendes Phänomen in der Krise? Und wie wirken sich diese Veränderungen auf den Arbeitsmarkt und die Art zu arbeiten aus? All diese Fragen sollen in dem Film zu später Stunde beantwortet werden.