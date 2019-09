Mit "The Nothing" veröffentlichen die Nu-Metal-Pioniere Korn ihr inzwischen 13. Album. (Warner)

Seit sie 2016 mit „The Serenity Of Suffering“ zeigten, dass sie ihre alten Stärken doch noch eindrucksvoll ausspielen können, gab es rund um Korn die unterschiedlichsten Schlagzeilen: Man denke beispielsweise an die kurzfristige „Verpflichtung“ von Tye Trujillo für einige Konzerte; der damals zwölfjährige (!) Sohn des Metallica-Bassisten Rob Trujillo griff als Ersatz für den ausgefallenen Reginald „Fieldy“ Arvizu in die Saiten. Frontmann Jonathan Davis veröffentlichte 2018 mit „Black Labyrinth“ ein achtbares Solo-Debüt und sah sich mit persönlichen Schicksalsschlägen konfrontiert, als seine Mutter und seine Ehefrau innerhalb von zwei Monaten starben. Und mit „Loud Krazy Love“ erschien eine preisgekrönte Dokumentation, in deren Mittelpunkt das Verhältnis von Gitarrist Brian „Head“ Welch zu seiner Tochter steht.

Bei all diesen medienwirksamen Meldungen rutschte die Nachricht, dass ein neues Album in der Mache ist, fast ein wenig in den Hintergrund. Aber spätestens mit der ersten offiziellen Erklärung von Jonathan Davis war die Aufmerksamkeit geweckt: „Tief im Inneren unserer Erde lebt eine gewaltige Kraft“, begann das Statement. Es gehe um polarisierende Energien und um den deren Ausgleich. Dort, wo die Balance herrscht und die Seele eine Zuflucht findet, heißt Davis das Publikum willkommen. Der Titel des neuen Albums: „The Nothing“.

Am Anfang weint Jonathan Davis (zweiter von links), am Ende ist es doch ein Triumph: "The Nothing" ist eines der besten Alben in der 25-jährigen Bandgeschichte von Korn. (Warner / Jimmy Fontaine)

Was etwas esoterisch anmutet, wird nach einem schweren, mit Dudelsack-Motiv und weinendem Davis aufgeladenen Intro namens „The End Begins“ vom Opener „Cold“ gnadenlos in Stein gemeißelt: Die Gegensätze ergänzen sich, der sich selbst zusprechende Refrain „I'm on my way, this is the day, this is the time to break it down“ spiegelt sowohl Wut als auch Unsicherheit.

Schmerz und unbändiger Wille

„Die wenigsten wissen von den Ausmaßen und der Bedeutung dieses Ortes, an dem Gut/Böse, Glückseligkeit/Qual, Verlust/Gewinn und Hoffnung/Verzweiflung als Einheit existieren und in jedem Augenblick unseres Lebens an uns ziehen.“ Die Inhalte des von der Plattenfirma veröffentlichten „The Nothing“-Statements münden in einer musikalischen Formel, die sich als überaus melodisch und zugleich als sehr düster herauskristallisiert. Das wird etwa in „Idiosyncracy“ deutlich. Aber auch der Titel „The Loss“, der mit einem bedrohlich tänzelnden Mittelteil und der eindringlich wiederholten Zeile „I wanna take it back“ punktet, kreiert durch die Verbindung von Schmerz und unbändigem Willen eine Energie, die unmittelbar auf den Hörer überspringt.

Oftmals wird auf „The Nothing“ das Korn zum Körnchen; oft wird verniedlicht und mit der Naivität des Vortrags gespielt. Unter der Oberfläche jedoch wartet das Unberechenbare, auch das Diabolische, welches sich gleich einer Nebeldecke über die Songs legt. In dem Stück „Can You Hear Me“ etwa, dessen Veröffentlichung gleichzeitig eine sechsteilige Podcast-Serie der Band ankündigte. In dem Song „Harder“, der ausbrechen möchte, aber dann doch zu einem kontrollierten Refrain zurückfindet. In „Surrender To Failure“, der letzten Nummer, die das Album mit einem Fragezeichen beendet. „Looking for answers, I will never find“ heißt es da. Eine Antwort aber zumindest ist gefunden, nämlich auf die Frage, ob Korn auch ein Vierteljahrhundert nach ihrer Gründung noch die Fundamente der harten Rockmusik durchrütteln können: Sie können es.