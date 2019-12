René Auberjonois ist im Alter von 79 Jahren gestorben. (Archivbild) (imago images / ZUMA Press)

Der aus der Kultserie „Star Trek: Deep Space Nine“ bekannte US-Schauspieler René Auberjonois ist tot. Er sei am Sonntag gestorben, hieß es auf seiner Homepage und auf seinem Twitter-Profil. Sein Sohn Remy Auberjonois teilte dem Portal „Entertainment Weekly“ mit, dass sein Vater an Lungenkrebs gelitten habe. Der Schauspieler wurde 79 Jahre alt.

„Star Trek“-Kollegen wie George Takei und William Shatner bekundeten ihre Trauer. „Dies ist ein schrecklicher Verlust“, schrieb Takei auf Twitter. „Er war ein wunderbarer, liebevoller und intelligenter Mann.“ Shatner schrieb, er werde seine „wunderbare Freundschaft“ mit Auberjonois in Erinnerung behalten.

In „Star Trek: Deep Space Nine“ spielte Auberjonois von 1993 bis 1999 die Figur des Sicherheitschefs Odo, eines Formwandlers, der viele Identitäten annehmen konnte. In der TV-Serie „Boston Legal“ stand er ab 2004 mehrere Jahre in der Rolle eines Anwalts vor der Kamera. Er drehte auch mehrere Spielfilme, darunter „MASH“ und „McCabe & Mrs. Miller“. (dpa)