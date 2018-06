Trauma-Therapeutin (rechts) stellte im Interview klar, dass sie in der Doku-Reihe niemanden therapieren kann. Ihren Schützlingen steht sie aber mit Rat und Tat beim Gruppencoaching zur Seite. Pati bereitet ihr aktuell die größten Sorgen. (RTL II)

RTL II überrascht derzeit mit seinen authentischen Doku-Reihen „Voller Leben - Meine letzte Liste“ und „Die Gruppe - Schrei nach Leben“. In letztgenanntem Format werden nun sechs junge Erwachsene porträtiert, die unter psychischen Erkrankungen leiden. Angstzustände, Zwangsstörungen und Depressionen sind für sie keine Seltenheit. „Die Gruppe“ gibt ihnen die Chance, ein halbes Jahr lang via Videotagebuch über ihre Sorgen, Ängste und Nöte zu reden.

Einmal pro Monat treffen die sechs dann bei einem Gruppencoaching auf die Trauma-Therapeutin Diana Kerzbeck, die ihren Schützlingen mit Rat und Tat zur Seite steht. Doch in der neuen Folge spitzt sich die Lage für eine der Protagonistinnen dramatisch zu: Die 24-jährige Pati leidet unter Magersucht - ihren jungen Körper manövriert dies in eine lebensbedrohliche Lage. Am Dienstag, 29.05., strahlt der Privatsender um 22.15 Uhr die vierte von insgesamt sechs Folgen aus.

Pati leidet nicht nur unter ADHS, sondern nun auch unter Magersucht. Die Erkrankung nimmt schon lebensbedrohliche Züge an. (RTL II / Jens Grumpelt)

Reizvoll war für Kerzbeck vor allem das Konzept der Reportage: „Es ist authentisch, weil die Protagonisten zum Großteil eigenständig Videotagebuch führen und dadurch selbst und ohne Druck von außen entscheiden, wie weit sie sich öffnen.“ Der Ansatz des Senders sei hierbei in keiner Weise reißerisch, weil „die sechs Protagonisten nicht als schwache, sondern als starke Menschen vorgestellt werden“. Die Expertin hofft, damit ein positives Signal zu senden: „Insgesamt kann jeder trotz schlimmer Erlebnisse wieder ein glückliches Leben führen, wenn er sich dabei Hilfe von Experten holt und bereit ist an sich selbst zu arbeiten.“

Die Einschaltquoten des RTL II-Formats können sich sehen lassen: Gute Werte zwischen 6,8 und etwas mehr als 9,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) garantierten bislang immer mindestens 730.000 Zuschauer pro Folge. Insbesondere bei jungen Leuten zwischen 14 und 29 Jahren kam die Doku hervorragend an.