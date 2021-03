Kate Kitchenham (rechts) begleitet Nina und ihren Assistenzhund Hazel beim gemeinsamen Training. (TVNOW / fandango)

Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen. Doch auch andere Tiere können eine ungewöhnlich starke Beziehung zu ihrem Herrchen oder Frauchen aufbauen. Die Zoologin und Buchautorin Kate Kitchenham macht sich auf die Suche nach eben jenen Bindungen. Die erste Folge der neuen Staffel ihrer Reportage-Reihe „Tierisch beste Freunde“ ist nun erstmals auf VOX zu sehen.

In dem knapp einstündigen Format besucht die 46-Jährige zunächst die Luxemburgerin Adriana Graas. Seit rund zehn Jahren kümmert sie sich um den Friesenhengst Sil, der im Jahr 2012 in Folge einer Erkrankung seine Augen verlor. Obwohl das Pferd blind ist, legt es großes Vertrauen in seine Reiterin, sodass Graas mittlerweile sogar an Turnieren mit ihm teilnehmen kann. Auf der Weide wiederum wird der Hengst von einem sehenden Hengst namens Spike unterstützt. Wie diese Kooperation funktioniert, fängt die Kamera in der Reportage ein.

Per Video-Telefonie spricht Kate Kitchenham mit dem schottischen Weltenbummler Dean über dessen erste Begegnung mit dem Kätzchen Nala. (TVNOW / fandango)

Vertrauen trotz Hindernissen

Eine nicht minder große Vertrautheit besteht auch zwischen Dean und seiner Katze Nala. 2018 hatte sich der Schotte mit dem Fahrrad zu einer Weltreise aufgemacht. Drei Monate später entdeckte er an der Grenze zwischen Bosnien und Montenegro das ausgesetzte Kätzchen. Schnell schöpfte der Vierbeiner Vertrauen in den Menschen und reist seitdem auf dessen Rücken quer durch die Welt. Selbst eine gemeinsame Bootstour haben sie auf diese Weise schon überstanden.

Obwohl Sil blind ist, lässt sich der Friesenhengst von Adriana (rechts) problemlos reiten. Wie wichtig sein Gefährte Spike dabei ist, zeigt Kate Kitchenham in der Reportage. (TVNOW / fandango)

Zuletzt besucht die sympathische Moderatorin die Labradorhündin Hazel. Als Assistenzhündin ausgebildet, unterstützt diese seit einiger Zeit Nina, die an einer Muskelerkrankung leidet. Während sie im normalen Alltag hilflos wäre, gibt ihr Hazel ein Stück ihrer alten Eigenständigkeit zurück. Doch damit alles klappt, müssen Mensch wie Tier lange und intensiv miteinander trainieren. Der Film begleitet sie dabei.

Eine Woche später, am Samstag, 3. April, wiederholt VOX um 19.10 Uhr die erste Folge der vergangenen ersten Staffel, bevor es am Samstag, 10. April, zur selben Uhrzeit mit einer weiteren neuen Folge der zweiten Staffel weitergeht.