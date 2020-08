Familie von Bargen aus Kiel wagt das große Abenteuer. Mit einem ausgebauten Lastwagen fährt sie entlang der Panamericana. (ZDF / Jürgen Heck)

Sie gilt als eine der Traumstraßen dieser Erde: die Panamericana. Über die gewaltige Strecke von mehr als 18.000 Kilometern ist Familie von Bargen aus Kiel dort unterwegs gewesen. Als fahrbarer Untersatz und gleichzeitig rollendes Zuhause dient ihnen „Roger“. Über die Dauer eines Jahres hatte Vater Timm den Lastwagen ausgebaut. Auf teilweise holprigen und auch gefährlichen Pisten erleben er, seine Frau Michaela und vor allem die Kinder Lotta (17), Paula (14), Karl (11) und Max (9) ihr großes Abenteuer, das nun im Rahmen von „Terra X“ erzählt wird.

Der Film von Gerrit Jöns-Anders und Andreas Sawall begleitet die aufregende Fahrt der Familie. Und alles läuft zunächst wie geölt. Von der wilden Natur der kanadischen Pazifikküste führt der Trip durch die kalifornische Mojave-Wüste quer durch Mittelamerika in das paradiesische Costa Rica mit seiner einzigartigen Artenvielfalt. Lastwagen „Roger“ übersteht Fahrten über staubige Sandpisten und enge Dschungelpfade. Doch dann macht ausgerechnet Vater Timm schlapp.

Familie von Bargen unterwegs durch Abenteuer und Exotik (von rechts): Mutter Michaela, Tochter Lotta, die Söhne Karl und Max, Tochter Paula sowie Vater Timm. (ZDF / Jürgen Heck)

Er muss sich in Costa Rica einer Bandscheibenoperation unterziehen, die Kinder gehen vorübergehend auf eine internationale Schule. Als es doch wieder weitergeht, folgt der Corona-Schock. Familie von Bargen strandet in Ecuador in dem Camp eines deutschen Auswanderers. Es gelten strikte Quarantäne-Regeln. Wann „Roger“ wieder rollen darf, ist ungewiss.