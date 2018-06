Live im TV: Ein Passant will Reporterin Julia Guimaraes küssen. Doch die Journalistin setzt sich zur Wehr. (Screenshot / SporTV)

Kussattacke vor laufender Kamera: Ein Video, das zeigt, wie sich eine brasilianische Moderatorin gegen einen aufdringlichen Fan zur Wehr setzt, geht derzeit viral. Julia Guimaraes berichtet gerade aus Jekaterinburg über das Spiel Japan gegen Senegal, als sich ihr ein Mann nähert und versucht, sie zu küssen. Die Journalistin des Senders TV Globo/SporTV dreht sich empört zur Seite und weist den Mann lautstark in seine Schranken: „Mach so etwas nie wieder. Ich habe dir nicht erlaubt, das zu machen. Das ist nicht höflich, das ist nicht richtig“, ruft sie dem Mann hinterher, der sich nach seiner gescheiterten Attacke zurückzieht und sich kleinlaut entschuldigt.

Bei Twitter schreibt Guimaraes nach der Belästigung, es sei schwer, Worte zu finden für das, was geschehen sei. In Brasilien sei ihr so etwas noch nie passiert, in Russland allerdings schon zweimal. „Traurig! Beschämend!“