Falsches Land und falscher Flughafen: Eine British-Airways-Maschine startete in London, kam allerdings nicht auf direktem Weg in Düsseldorf an (Symbolbild). (John Stillwell/PA Wire/dpa)

Am Montag flog ein Flugzeug der Fluglinie Britsh Airways aufgrund einer Verwechslung der Flugpläne nach Edinburgh, anstatt zu seinem Zielflughafen in Düsseldorf. Die Maschine startete in der britischen Hauptstadt London. Der Irrtum sei erst aufgefallen, als die Besatzung des Flugzeugs pünktlich zur Landung die Passagiere in der schottischen Stadt willkommen heißen wollte, berichtete der britische Rundfunksender BBC. Die Passagiere seien allerdings zu keiner Zeit gefährdet gewesen.

Nachdem sich ein Fluggast auf Twitter über den Fehler beschwert hatte, teilte die Gesellschaft mit, dass der Flug aus unbekannten Gründen nach Schottland umgeleitet worden sei. Nun ist eine Untersuchung im Gange, die aufklären soll, wie es zu dieser Verwechslung kommen konnte.

Mit einer zweieinhalb stündigen Verspätung flog die Maschine anschließend von der schottischen Stadt zu seinem eigentlichen Zielflughafen in Düsseldorf weiter. (cst/dpa)