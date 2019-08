Blumen liegen auf dem leeren Sockel auf dem Fußgängerboulevard am Kröpeliner Tor, wo knapp zwei Tage lang eine Statue des Rappers Marteria stand. Die Skulptur ist oberhalb der Füße abgebrochen. (Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa)

„Wer hat mein geliebtes Marsi-Denkmal und Hansa's Glücksbringer zum Sieg geklaut?“, fragt der Musiker in den sozialen Netzwerken. Für Hinweise auf den „Langfinger“ verspricht er eine „riesen Belohnung“.

Die Statue war am Montag in der Rostocker Innenstadt aufgestellt worden und nach nur knapp zwei Tagen gestohlen worden. Sie zeigte die Kunstfigur „Marsimoto“ des Rappers: einen Mann in Sneakern, Kapuzenjacke und mit Gesichtsmaske. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, wie ein Sprecher mitteilte. Neue Hinweise gab es am Donnerstag nach Polizeiangaben zunächst nicht.