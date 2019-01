Der MOBA-Ego-Shooter "Overwatch" ist aktuell Blizzards beliebtester Multiplayer-Dauerbrenner. Die knallige Arena-Ballerei ist besonders bei eSports-Enthusiasten und Profi-Gamern beliebt. (Blizzard Entertainment)

Mit „World of Warcraft“, „Overwatch“ und „Hearthstone“ hat US-Hersteller Blizzard einige der prominentesten Mehrspieler-Marken überhaupt im Angebot. Trotzdem gibt es Hinweise darauf, dass sich das Studio in finanziellen Schwierigkeiten befinden könnte: Eine interne Kampagne des Herstellers wirbt dafür, Kosten zu reduzieren. Außerdem bietet man Angestellten eine saftige Abfindung, wenn sie sich dazu bereit erklären, das Unternehmen aus freien Stücken zu verlassen. Offiziell will man seine Mitarbeiter auf diese Weise dazu ermuntern, alternative Karriere-Möglichkeiten auszuloten, ohne es sich dabei mit dem noch aktuellen Brötchengeber zu verscherzen. Erst kürzlich hat Blizzard dieses Programm auf seine QA- und IT-Abteilungen ausgeweitet.

Weiterhin wurde bekannt, dass man sich von seinem Finanzchef Spencer Neumann trennen möchte. Neumann befinden sich aktuell im Urlaub und hätte noch die Möglichkeit, gegen die Auflösung seines Vertrages Einspruch zu erheben. Gerüchten zufolge hat bereits der Streaming-Sender Netflix Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem mutmaßlich scheidenden Finanz-Profi bekundet:

Die Ankündigung des Mobile-Ablegers "Diablo Immortal" hat bei der letzten Hausmesse BlizzCon einen massiven Shitstorm ausgelöst. (Blizzard Entertainment)

Geldprobleme oder Neuausrichtung?

Neumanns mutmaßliches Ausscheiden bei Blizzard könnte ebenso wie die Maßnahmen zur Kostensenkung auf finanzielle Schwierigkeiten des Herstellers hinweisen, der zuletzt durch die negativ aufgenommene Ankündigung des Mobile-Titels „Diablo Immortal“ auffiel. Letztere könnte wiederum eine Maßnahme sein, um mehr Geld in die Kassen des Publishers zu spülen, der durch den schrumpfenden Markt für Online-Rollenspiele immer weniger auf konstante Einnahmen durch „World of Warcraft“ zählen kann. Zusätzlich hat man mit „Heroes of the Storm“ mittlerweile einen Flop im Portfolio und dürfte außerdem mit zunehmender Sorge auf die schrumpfenden „Hearthstone“-User-Zahlen schielen.

Mit der Switch-Umsetzung von "Diablo 3" hat Blizzard sein Action-Rollenspiel mobil gemacht. (Blizzard Entertainment)

Ebenso möglich ist allerdings, dass man die Finanz-Abteilung neu aufstellen möchte, um das Unternehmen vor allem politisch neu aufzustellen: Immer mehr Quellen berichten darüber, dass die Produktqualität bei Blizzard zugunsten der Lukrativität eine zunehmend niedrigere Rolle spielen würde. Nach dem desaströsen Shitstorm um „Diablo Immortal“ möchte man jetzt vielleicht das Ruder herumreißen.