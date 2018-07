Alles Pizza, oder was? Steffen Hensler bestreitet eines der Maus-Show-Studiospiele. (WDR / Max Kohr)

Sommerzeit, Urlaubszeit, Stechmückenplagezeit ... - Diesmal dreht sich in der neuen Ausgabe der von Eckart von Hirschhausen moderierten ARD-Familienshow „Frag doch mal die Maus“ alles um Kinderthemen passend zur warmen Jahreszeit. So versucht sich der Kabarett-Mediziner an einer Antwort auf die Frage, warum manche Menschen besonders häufig von kleinen Blutsaugern gepiesackt werden und warum es Typen gibt, auf die Mücken weniger fliegen. Bei der Lösung der spannenden Alltagsrätsel sind diesmal der Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale, die Sängerin Vanessa Mai, der TV-Koch Steffen Henssler, der „sternTV“-Moderator Steffen Hallaschka, die Komikerin Mirja Boes und der „Bergdoktor“ Hans Sigl gefragt. Und auch sie dürften sich - als Sommer-Tipp - für die originellsten neuen Freizeitaktivitäten zu Wasser und an Land interessieren. Man lernt ja nie aus.