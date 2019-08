Ein Herz für Bayern: Band-Sprecher Campino und die Toten Hosen machen sich nun für den EV Füssen stark. (2019 Getty Images)

Es gehört zu den Selbstverständlichkeiten der Punk-Szene, dass man mit Underdogs sympathisiert. Und vom Glück verfolgt sind die Spieler vom Traditionsverein EV Füssen wirklich nicht gerade. Zählte der Eishockeyklub in dem 14.000-Einwohner-Städtchen zu Füßen der Allgäuer Berge in den 1970er-Jahren noch zu den besten im Lande, folgte ein langer Abstieg. 2015 war der Verein insolvent und musste in die niedrigste Spielklasse zwangsabsteigen. Mittlerweile spielt der EV Füssen wieder in der Oberliga, ist aber weiterhin finanziell eher klamm.

Nun kommt eine unerwartete Finanzspritze aus dem fernen Düsseldorf: Wie aktuell bekannt wurde, werden Die Toten Hosen neuer Sponsor des EV Füssen. Künftig wird nicht nur das Band-Logo, sondern auch der Song-Titel „Steh auf, wenn du am Boden bist“ die Sportkleidung der Eishockeyspieler aus Bayern zieren. Damit setzen Die Toten Hosen ihr finanzielles Sport-Engagement fort. Sie unterstützen als Sponsoren bekanntlich bereits den Fußballverein Fortuna Düsseldorf und im Eishockey-Bereich den ortsansässigen Club DEG.

"Steh auf, wenn du am Boden bist": Campino lebt Sportsgeist - auch auf der Bühne. (avanti media fiction 2019)

Doch warum nun die Füssener? Die Verbindung kommt über Uli Hiemer zustande. Die Vereinslegende der Düsseldorfer EG kam einst aus Füssen. „Zu dieser Zeit, in den 1970er-Jahren, war der EV Füssen ein Club mit beeindruckender Geschichte und ein gefürchteter Gegner“, lassen sich Campino und Co. nun auf der Internet-Seite des EFV zitieren. „Über die Jahre fanden immer wieder Füssener Spieler den Weg zur DEG, nicht zuletzt Uli Hiemer, mit dem uns seit den frühen 90er-Jahren eine enge Freundschaft verbindet.“