Der mürrische Walt Kowalski (Clint Eastwood) ist ständig auf Achse. (ProSieben / Warner Bros.)

Clint Eastwood hat eine Menge zu sagen - und zwar deutlich und direkt. Er zählt zu den produktivsten Künstlern im Filmgeschäft und ist seit nunmehr über 50 Jahren in diesem Metier tätig. Auch mit mittlerweile 89 Jahren ist er noch ein Arbeitstier - war er doch erst in diesem Jahr mit seinem Drama „The Mule“ in den Kinos. Im jungen Eastwood-Klassiker „Gran Torino“ (2008), der jetzt bei kabel eins erneut zu sehen ist, mimt der Senior einen wortkargen Einzelgänger.

Der Koreakriegsveteran und ehemalige Ford-Mitarbeiter mit polnischen Wurzeln, Walt Kowalski (Clint Eastwood), wohnt in einem Vorort von Detroit. Eben ist seine Frau gestorben. Das Verhältnis zu den beiden Söhnen ist miserabel, und Kowalski brütet in selbst gewählter Isolation. Viele Nachbarn sind in bessere Wohngegenden gezogen. Walt sieht sein Amerika vor die Hunde gehen, insbesondere seit im Viertel immer stärker die zahlreich zugewanderten Asiaten das Sagen haben.

Dirty Harry als Rentner: Der Ruheständler Walt Kowalski (Clint Eastwood) ist ein reaktionärer Miesepeter. (ProSieben / Warner Bros.)

Eines Nachts versucht der Nachbarsjunge Thao (Bee Vang) im Rahmen des Initiationsritus einer Gang, Kowalskis Auto zu stehlen, einen 1972er Ford Gran Torino Sport. Der alte Mann verhindert den Raub und stellt den Dieb, doch ganz wider Erwarten lässt er ihn ziehen. Als die Gang Thao später für das Misslingen des Diebstahls „bestrafen“ will, stellt sich Kowalski schützend vor den Buben. Damit avanciert der grantige Alte ungewollt zum Helden des Viertels. Nachbarn pilgern zu seinem Haus und lassen im Hauseingang Geschenke zurück. Kowalski wehrt sich zunächst vehement gegen diese Sympathiebekundungen - die Geschenke landen auf dem Müll. Doch allmählich lernen sich Kowalski und Thaos Familie näher kennen.

Im Anschluss an „Gran Torino“ zeigt kabel eins im Rahmen seiner Reihe „Die besten Filme aller Zeiten“ den Thriller „No Country for Old Men“ (22.40 Uhr). Der Film aus dem Jahr 2007 erzählt von dem Cowboy und Gelegenheitswilderer Llewelyn Moss (Josh Brolin), der einem Toten mehr als zwei Millionen Dollar entwendet und dann von einem psychopathische Killer (Javier Bardem) und Sheriff (Tommy Lee Jones) gejagt wird. 2008 wurde der düstere Western mit vier Oscars ausgezeichnet.