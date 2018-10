Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt der "ZDF SPORTreportage" ein exklusives Interview. Er betont die gesellschaftliche Bedeutung des Sports, weiß aber auch um die Schwierigkeiten: "Vielfalt ist bereichernd, aber auch anstrengend", sagt Steinmeier. (Getty Images /Sean Gallup)

Nach dem enttäuschenden Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Russland geisterte nicht nur die desaströse sportliche Leistung wochenlang durch die Presse. Auch der Skandal um Mesut Özil bestimmte die mediale Agenda. Der Weltmeister von 2014 hatte im Vorfeld des Turniers wegen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan einen Eklat ausgelöst. Nach Wochen des Schweigens trat Özil, das einstige Musterbeispiel für Integration im Sport, unter großem öffentlichen Interesse aus der Nationalmannschaft zurück. Dabei holte er via Twitter zum Rundumschlag gegen Funktionäre und die Öffentlichkeit aus und beklagte Rassismus und fehlende Rückendeckung. Der Journalist und Moderator Yorck Polus fragt nun in einer Extra-Ausgabe der „ZDF SPORTreportage“ (Sonntag, 21. Oktober 2018, 17.10 Uhr) ob der Sport wirklich zwei Gesichter hat: Ist das Fußballstadion gleichzeit ein Hort des Rassismus und von Toleranz und Integration?

In seinem Beitrag trifft Yorck Polus unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem exklusiven Interview. Steinmeier betont im Gespräch die Bedeutung des Sports für die Gesellschaft. Man erlerne „Fairness, Regeln und auch die Erfahrung, dass man gemeinsam gewinnt und gemeinsam verliert“. Das schaffe Zusammengehörigkeit. Dabei nimmt Steinmeier die Stars der Branche in die Pflicht: Sie „müssen denen, die ihnen nacheifern und zujubeln, Verantwortung vorleben“. Auch das Engagement der Ehrenamtlichen hob er hervor. Gleichwohl gab er zu: „Vielfalt ist bereichernd, aber auch anstrengend.“

Der Fall Özil beschäftigte im Sommer 2018 die deutsche Medienagenda. Einst als Musterbeispiel der Integration gefeiert, trat der Weltmeister von 2014 aus der Nationalmannschaft zurück. (Getty Images / Alexander Hassenstein)

Für die dreiviertelstündige Dokumentation besucht Polus auch den Bonner SC, der mit großem sozialem Engagement eine Vorreiterrolle in Sachen Integration einnimmt. Demgegenüber erzählt die Doku aber auch von Negativbeispielen, etwa rassistischen Beleidigungen auf dem Sportplatz. Auch dass Neonazis in manchen Fankurven auszumachen sind, wird nicht verschwiegen. Polus hinterfragt die Positionierung der Sportverbände und der Vereine in diesem durchaus komplizierten Spannungsfeld.