Wiederholung des Serienhits "Charité am Stück: "Waise Ida (Alicia von Rittberg) wird als Patientin an der Charité operiert und muss anschließend als Hilfsschwester ihre Behandlungskosten abarbeiten. So entdeckt sie ihre große Leidenschaft für die Medizin. (ZDF und ARD / Nik Konietzny)

Berlin, 1888: Mit Robert Koch (Justus von Dohnanyi), Paul Ehrlich (Christoph Bach) und Emil Behring (Matthias Koeberlin) arbeiteten drei spätere Nobelpreisträger am Armenkrankenhaus Charité. Behring rettet der mit starken Bauchschmerzen eingelieferten Ida (Alicia von Rittberg) das Leben, indem er der jungen Frau - als Anschauungsobjekt für Studenten - den Blinddarm entfernt. Weil Ida ihre Krankenhauskosten nicht tragen kann, wird sie als Krankenhaushelferin eingestellt. Als Anker der Miniserie „Charité“ kreierten die Autorinnen Dorothee Schön („Der Minister“, „Wunschkinder“) und Sabine Thor-Wiedemann, eine studierte Medizinerin, das Berliner Kindermädchen Ida Lenze.

3sat wiederholt den sechsteiligen Quotenhit (7,5 Millionen Zuschauer im Schnitt) vom Frühjahr 2017 am Stück. Zwischen 20.15 Uhr und 1.05 Uhr sind alle sechs Teile zu sehen. Als Vorbereitung auf Staffel zwei (ab Dienstag, 19.2., 20.15 Uhr, ARD) benötigt man den Mammut-TV-Abend jedoch nicht. Keine der Figuren aus Staffel eins taucht in der Fortsetzung auf. Die Autorinnen und Produzenten entschieden sich zu einem Handlungssprung in die Zeit des „Dritten Reichs“. Im Mittelpunkt steht dann der umstrittene deutsche Star-Chirurg Ferdinand Sauerbruch (Ulrich Noethen). Auch auf dem Regiestuhl nahm ein Neuer Platz: Anno Saul („Nord Nord Mord“) ersetzte Sönke Wortmann.