Eschenbach in der Oberpfalz

Stiefmutter soll Vierjährigen getötet haben

In einem beschaulichen Ort in Bayern stirbt ein Vierjähriger. Ins Visier der Ermittler gerät die Stiefmutter des Buben. Was hat sich mitten in der Nacht in Eschenbach abgespielt?