Sehen unschuldig aus, können es aber in sich haben: Laut Stiftung Warentest finden sich auf einigen Hähnchenschenkeln unerwünschte Keime. (Stiftung Warentest/dpa)

Ob aus dem Ofen, aus der Pfanne oder vom Grill: Hähnchenschenkel schmecken fast immer. Doch dafür muss das Fleisch eine gute Qualität haben. Die Stiftung Warentest hat 17 Hühnerbein-Produkte auf die Probe gestellt.

Die Tester hielten keins für „sehr gut“, nur fünf wurden mit „gut“ bewertet. Der Rest der getesteten Hühnerschenkel bekannter Supermärkte und Hersteller überzeugte nicht. Viele rochen beim Öffnen bereits faulig. Von diesen waren sieben befriedigend und vier nur ausreichend. Ein mangelhaftes Bio-Produkt war sogar gänzlich verdorben.

Am besten abgeschnitten haben zwei Bio-Produkte. Obwohl die Schenkel von Rewe Bio den Testern am besten schmecken, gewinnen die Hühnerbeine von Biofino in der Gesamtbewertung. Denn: Biofino überzeugt beim Tierwohl. Laut „test“ (Ausgabe April 2021) kann Rewe Bio „sein Engagement für Tier und Mensch in der Lieferkette noch verbessern“.

Platz drei nehmen die Schenkel von Lidl ein, sie sind die „besten günstigsten“ im Test. Nur beim Tierwohl hapert es - die Stiftung Warentest bewertet es mit „ausreichend“.

Überprüft wurden Geruch und Aussehen des rohen Fleisches sowie Geruch und Geschmack der bereits zubereiteten Variante (ohne Gewürze und Co). Ein wichtiges und potenziell vernichtendes Kriterium war außerdem die Keimbelastung auf dem Fleisch.

Potenziell gefährliche Bakterien auf dem Fleisch

Auf fast jedem Produkt wurden Keime gefunden. Die meisten stellen zwar keine gesundheitliche Gefahr dar, wenn die Schenkel gut erhitzt werden. Dennoch fiel auf, dass auf zehn Produkten gefährliche, antibiotikaresistente Keime gefunden wurden. Auf den drei besten wurden laut „test“ zwar keine antibiotikaresistenten Keime gefunden, dafür dennoch geringe Mengen anderer Keime.

Die Produkte fast aller Hersteller waren mit Campylobacter-Bakterien kontaminiert. Damit diese keine Lebensmittelinfektion hervorrufen, muss das Fleisch bis ins Innere mindestens zwei Minuten lang bei 70 Grad erhitzt werden. Die Erreger verursachen laut „test“ selten schwere Verläufe, dennoch können sie für Bauchschmerzen, Durchfall und Fieber verantwortlich sein.

Ähnliche Symptome können auch Salmonellen auslösen, die auch auf einigen wenigen Hähnchenschenkeln gefunden wurden. Besonders für Kinder und alte Menschen kann diese Bakterienart gefährlich werden.

Zwar nur indirekt, aber dennoch sehr gefährlich können antibiotikaresistente Keime werden. „Die machen oft nicht selbst krank, können ihre Resistenzgene aber auf gefährlichere Erreger übertragen“, heißt es im Bericht. Somit können Menschen im späteren Leben an eigentlich behandelbaren Infektionen sterben, weil Antibiotika die Bakterien nicht mehr abtöten können.

Vorsicht beim Verarbeiten

Damit diese Keime nicht mit dem Essen aufgenommen werden, sollten Verbraucher die Kühlkette des Fleischs nicht unterbrechen. Zuhause sollten sie es zeitnah verbrauchen.

Damit Verbraucher die Keime nicht in der ganzen Küche verteilen, tupfen sie das Fleisch am besten mit Küchenpapier ab und waschen anschließend alle Messer und Schneidebretter mit heißem Wasser und Spülmittel ab.

Gemüse, das roh verzehrt wird, sollte demnach auf einem anderen Schneidebrett mit einem sauberen Messer geschnitten werden, damit die Keime vom Fleisch nicht plötzlich im Salat landen.

Klang per Funk: WLAN-Lautsprecher können Anlage ersetzen

Testsieger bei Stiftung Warentest wurde die Sonos Five mit Note 1,7 (ca. 520 Euro). (Sonos/dpa)

WLAN-Lautsprecher können alte Musikanlagen und Boxen durchaus ersetzen. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest nach einem Vergleich von 13 Geräten dieser Art.

Einen guten Ton boten im Test 11 WLAN-Lautsprecher, der Klang von 2 Modellen wurde sogar als sehr gut eingestuft, berichtet die Stiftung in ihrer Zeitschrift „test“ (Ausgabe 4/2021). Im Gesamturteil gab es für 5 Modelle die Note „gut“, die anderen 8 wurden mit „befriedigend“ bewertet.

Wer noch nie mit einem WLAN-Lautsprecher zu tun hatte, sollte vor allem wissen, dass die Geräte ohne klassische Fernbedienung auskommen. Die Steuerung läuft primär über eine App des Herstellers, die man auf seinem Smartphone oder Tablet installiert.

Stereo ist möglich

Außerdem liefert ein WLAN-Lautsprecher prinzipiell erst einmal nur Mono-Klang. Zwar bieten einige Hersteller sogenanntes internes Stereo an: Sie haben mehrere Lautsprecher eingebaut, womit tatsächlich ein Stereoklang erzeugt werden kann. Um den aus einer Box wahrzunehmen, müsse man aber sehr nah an der Box dran sein, erklären die Experten.

Deutlich interessanter sei da die Option, zwei Boxen desselben Modells per App zu einem Stereo-Paar zu verbinden - ein Feature, das fast alle getesteten Hersteller anbieten. Gleiches gilt für die sogenannte Multiroom-Funktion, mit deren Hilfe die Musik in mehreren Räumen gleichzeitig ohne Zeitversatz abgespielt werden kann.

Boxen für die Steckdose

Die getesteten Lautsprecher sind dazu gedacht, Anlagen zu ersetzen und müssen bis auf eine Ausnahme in jedem Fall an die Steckdose. Wer auf der Suche nach einer mobilen Lösung für unterwegs ist, muss sich laut Stiftung Warentest nach den deutlich kleineren - und klanglich schwächeren - Bluetooth-Boxen mit Akku umsehen.

Testsieger wurde die 520 Euro teure Sonos Five (Note 1,7), gefolgt von der Bowers & Wilkins Formation Flex (Note 2,2) für 450 Euro und der mit 173 Euro vergleichsweise günstigen Musiccast 20 von Yamaha (Note 2,4). Die Warentest-Note „gut“ erreichten auch noch die 380 Euro teure Denon Home 250 sowie als einzige Box mit Sprachassistent die 630 Euro teure Harman Kardon Citation 500 (jeweils Note 2,5).

Maximal „gut“: Mikrofasertücher und Staubwedel im Test

Staubtücher schnitten im Test insgesamt besser ab als Staubwedel. (Christin Klose)

Staubwischen gehört zu den Tätigkeiten im Haushalt, bei denen sich schnell Erfolge zeigen. Im Idealfall sind mit einem Handstrich verstaubte Oberflächen wieder sauber. Aber nur, wenn Putztuch oder Staubwedel den Schmutz gut aufnehmen und halten. Und das können laut Stiftung Warentest längst nicht alle überzeugend.

Nur wenige der getesten Staubwedel mit Griff konnten überzeugen, wie die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „test“ (4/2021) zeigt. Besser schnitten die Mikrofasertücher ab. Doch weder die Tücher, noch die Wedel bekamen im Test die Gesamtnote „sehr gut“.

Waschbare Tücher sind langlebiger

Immerhin: Bei den sechs getesteten Mikrofasertüchern bekamen alle die Note „gut“. Bei den zehn getesteten Staubwedeln mit Griff schnitten nur zwei mit der Bewertung „gut“ ab - Duster Staubmagnet Kit von Swiffer (1,7) sowie Plumer StaubXpress von Pronto (1,9). Fünf der zehn Staubwedel erhielten die Note „ausreichend“, drei „mangelhaft“.

Die Tester betrachteten auch die Ökobilanz der Produkte: Einweg-Staubwedel schnitten dabei mit ihrem recht hohem Materialverbrauch am schlechtesten ab.

Im Test gab es auch vier waschbare Mehrwegprodukte - ein Staubwedel mit Griff sowie drei Tücher. Einige der waschbaren Tücher sind auf den ersten Blick teurer. Aus Sicht der Warentester lohnen sie sich aber, weil sie langlebig, und damit nachhaltig sind - auch nach 50 Wäschen nahmen sie den Staub gut auf.

Die Tester raten: Die Tücher bei 40 Grad am besten ohne Bleiche mit einem Farbwaschmittel zu reinigen und auf der Leine zu trocknen.

Test: Was ein guter Reisekoffer können muss - und was er kostet

Hartschalenkoffer sind besonders robust - eine Schwachstelle sind allerdings häufig die Rollen. (Stiftung Warentest)

Wer auf einen robusten, relativ regenbeständigen und diebstahlsicheren Koffer Wert legt, greift am besten zu einem Hartschalenmodell. Diese Koffer lassen sich allerdings nicht so flexibel verstauen wie Weichschalenmodelle oder Reisetaschen mit Rädern. Zudem sind sie bruchanfälliger. Das zeigt eine Untersuchung der Stiftung Warentest („test“-Ausgabe 4/2021).

Insgesamt 18 Modelle wurde geprüft, darunter jeweils sieben Hart- und Weichschalenkoffer mit vier Rollen sowie vier Reisetaschen mit zwei Rädern. Das mit Abstand teuerste Modell Rimowa Essential Trunk Plus schnitt unter den Hartschalenkoffern mit der Note „Gut“ (2,2) am besten ab. Unter den Weichschalenkoffern ist die Auswahl an „guten“ Produkten laut Test aber insgesamt größer. Hier lag der Samsonite X'Blade 4.0 für 289 Euro vorne (Note 1,9). Als Preisleistungssieger sahen die Tester den Travelite Crosslite für 120 Euro (Note 2,5).

Für eine „gute“ Rollreisetasche müssen Verbraucher zwischen 140 und 250 Euro ausgeben. Größter Nachteil dieser Gepäckstücke: Ihr Besitzer muss sie immer ziehen, was ermüdend sein kann.

Wegen zu vielen Schadenstoffen erhielten zwei Koffer und eine Reisetasche die Note „Mangelhaft“.

Belastungsprobe im Falltest

Für den Test wurden die Koffer unter anderem voll beladen aus einen Meter Höhe auf eine Stahlplatte fallen gelassen, und zwar auf alle vier Ecken und auf die Rollen. Diese Belastungsprobe setzte den Hartschalenkoffern stark zu, nur die Modelle der Premium-Hersteller kamen unbeschadet davon. Bei anderen Modellen brach teils das Gehäuse an allen vier Rollen. Die Weichschalenkoffer waren allenfalls leicht verformt. Am besten schnitten im Falltest die Reisetaschen ab.

Kaputte Rollen sind kein Problem

Beim Erschütterungstest wurden die Koffer über ein Laufband mit Holperleisten geschickt. Bei mehreren Weichschalenkoffern lösten sich hier nach sechs Kilometern die Rollen. Etwas später brach bei manchen Hartschalenmodellen der Haltegriff. Über holpriges Kopfsteinpflaster sind Reisetaschen leichter zu ziehen.

Allerdings muss kein Koffer wegen einer defekten Rolle oder eines abgebrochenen Griffs ersetzt werden: Grundsätzlich lassen sich bei fast allen getesteten Koffern besonders beanspruchte Teile erneuern, so die Stiftung Warentest - teils sogar in Eigenregie. Die meisten Anbieter verpflichteten sich dazu, während der zweijährigen gesetzlichen Gewährleistung oder im Garantiefall kostenlos Ersatzteile zu liefern oder den Koffer zu reparieren.