Sting musste aus gesundheitlichen Gründen gleich mehrere geplante Auftritte in der aktuellen Woche absagen. (Mayhumi Nashida)

Große Enttäuschung für die deutschen Musikfans: Die heißerwareteten Auftritte von Sting am heutigen Mittwoch, 10. Juli, auf dem Tollwood Festival in München sowie am morgigen Donnerstag, 11. Juli, beim Jazzopen in Stuttgart sind quasi in letzter Minute gecancelt worden. Auf Anraten seines Arztes hatte die britische Rock- und Pop-Legende bereits am vergangenen Montag ein Konzert im belgischen Gent abgesagt. Unter welchen gesundheitlichen Beschwerden der 67-Jährige leidet, wurde allerdings nicht konkretisiert.

Kleiner Wermutstropfen für die Fans des Sängers, der sowohl mit der Band The Police („Roxanne“) als auch als Solo-Künstler („Englishman in New York“) phänomenale musikalische Erfolge feierte: Offenbar kann man sich die Ticketkosten zurückerstatten lassen. Ein Tweet zur Situation in München enthielt die Information, dass man die gekauften Konzertkarten wieder zurückgeben und das Geld dafür zurückerhalten könne. Auch das für am kommenden Freitag, 12. Juli, angedachte Konzert in Tschechien musste aus gesundheitlichen Gründen abgeblasen werden. „Sting bedauert es aufrichtig, dass er die Fans enttäuscht oder ihnen etwaige Unannehmlichkeiten bereitet“, war auf dem offiziellen Twitter-Account des Hit-Sängers zu lesen.