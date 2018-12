Udo Lindenberg - MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik (Warner Music)

Wenn sich Udo Lindenberg an der MTV-Unplugged-Reihe beteiligt, reicht eine einzelne Veröffentlichung offenbar nicht aus. Zappelig und immer auch ein bisschen unberechenbar schwimmt der Panikrocker auf „MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik“ wieder gegen den Strom. Auf die Fans warten wahlweise auf CD, DVD oder Blu-ray Disc weitere Best-of-Udo-Stunden und zahlreiche spektakuläre Gäste.

Udo Lindenberg ist eine Legende. Der 72-Jährige nimmt unermüdlich Songs auf, tourt durch die Republik und gibt neben knödelig-flotten Losungen wie „Dreieinhalb Stunden Udopium fürs Volk“ auch immer noch Statements zur politischen und gesellschaftlichen Lage ab, die zum Nachdenken anregen. Wer wissen möchte, was diesen Mann antreibt, sollte das Buch „Panikherz“ von Benjamin von Stuckrad-Barre lesen, einem der größten Udo-Verehrer und wahrscheinlich auch -Versteher überhaupt.

Udo Lindenberg gestaltet sein zweites MTV-Unplugged "Live om Atlantik" als große maritime Party. (Tine Acke)

Der zweite Teil von Lindenbergs MTV-Unplugged-Reihe (der erste erschien bereits 2011) wurde mit maritimem Flair und vielen Seefahrer-Devotionalien in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel aufgenommen und enthält zahlreiche Verweise auf eine große Musikkarriere, die viele bedeutende Hits hervorgebrachte. Neben der MTV-Unplugged-Band, dem Panik-Orchester, dem Panik-Chor und Musikern des Elbphilharmonie-Orchesters wird Lindenberg von den Kids On Stage sowie einigen besonderen Gästen begleitet. Da sind etwa nationale Stars wie Jan Delay („Hoch im Norden“), Gentleman („Kleiner Junge“) und Andreas Bourani („Radio Song“), aber auch Weltgrößen wie Alice Cooper („No More Mr. Nice Guy (So'n Ruf musste dir verdienen)“) oder die sympathischen Folk-Slacker Angus & Julia Stone („Durch die schweren Zeiten (I'll Carry You)“). Dazu steuert Lindenberg noch Material bei, das bei der ersten MTV-Unplugged-Session wohl keinen Platz mehr hatte: „Der Malocher“, „Bist du vom KGB 2018 (featuring Maria Furtwängler)“, „Cowboy Rocker (featuring The Last Bandoleros)“.

Wie ein großes Musical

Schon Lindenbergs erster MTV-Unplugged-Auftritt vor einigen Jahren war eine große Feier gewesen, auf „Live vom Atantik“ legt er nun noch einmal einen drauf. Bei so einem Udo-Spektakel verzeiht man es dann auch, dass alles immer ein bisschen zu perfekt wirkt: „MTV Unplugged“ ist manchmal näher dran an einer einer großen Musical-Darbietung als an der ursprünglichen Idee des intimen Akustikkonzerts. Udo darf das.