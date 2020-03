Erste Schwierigkeiten: Wegen des Coronavirus droht der Formel 1 ein Stotterstart in die neue Saison. (TVNOW / Lukas Gorys)

Mit insgesamt 22 Rennen wollte die Formel 1 in die bislang umfangreichste Weltmeisterschaft ihrer Geschichte starten. Doch dieses hehre Vorhaben droht schon vor dem Auftakt der nun 71. Saison zu scheitern. Womöglich muss der umfangreiche Rennkalender sowieso komplett umgeschrieben werden. Er weist bereits eine Lücke auf. Eine weitere könnte folgen. Schuld daran ist das Coronavirus.

Der Große von Preis von China in Schanghai fällt der weiterhin grassierenden und schwer einschätzbaren „Gefahr“ bereits zum Opfer. Das für 19. April geplante vierte Rennen der Saison wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ob es überhaupt stattfinden wird, steht in den Sternen. Probleme zudem: Könnte in China in diesem Jahr tatsächlich noch gefahren werden, müsste im dichten Rennkalender spontan ein Termin gefunden werden. Einen ganzen Rennzirkus dann gegebenenfalls um die halbe Welt zu verfrachten, erscheint zumindest logistisch nicht ganz einfach.

Die Formel 1 startet in ihre 71. Saison. Der Rennzirkus macht zunächst in Melbourne in Australien Station. (TVNOW / Lukas Gorys)

Und auch die Premiere für den Großen Preis von Vietnam liegt innerhalb des Schattens von Corona. In der Hauptstadt Hanoi sollen am 5. April erstmals Runden gedreht werden. Aktuell heißt es von den Veranstaltern, der Grand Prix sei nicht in Gefahr. Das allerdings könnte sich dann doch noch recht schnell ändern. Die vietnamesische Hauptstadt liegt nur rund 150 Kilometer von der Grenze zu China entfernt. Zuletzt sollen sich auch in Vietnam die Infektionen mit dem Coronavirus gehäuft haben.

RTL hat deshalb bereits reagiert. Der im deutschen Free-TV übertragende Privatsender wird nicht live vor Ort in Hanoi sein. Als Grund geben die Kölner die „nicht kalkulierbare Verbreitung des Coronavirus“ an: „Wir haben eine hohe Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei einer Berichterstattung aus Hanoi erscheinen uns die Risiken für deren Gesundheit nach sorgsamer Prüfung als zu groß“, begründete RTL-Sportchef Manfred Loppe den Schritt. Stattdessen wird die komplette Produktion nach Köln verlagert.

Wieder vorne wie schon im vergangenen Jahr? Mercedes mit Weltmeister Lewis Hamilton werden die erneut die größten Titelchancen eingeräumt. (TVNOW / Lukas Gorys)

Riesige Lücke droht

Kommt es tatsächlich zu einem Ausfall des Vietnam-Rennens, droht der Formel 1 gleich zu Beginn der Saison 2020 ein gewaltiges Loch im Rennkalender. Zwischen dem Grand Prix in Bahrain am 22. März und dem Rennen in Niederlanden am 3. Mai würden die Motoren dann sechs Wochen lang stillstehen.

Der "Albert Park Circuit" in der australischen Metropole Melbourne ist seit 1996 Austragungsort des Großen Preises von Australien. Der sehr anspruchsvolle Kurs mit einem Topspeed von rund 310 km/h ist keine reine Rennstrecke, sondern wird auf den normalen Straßen im und um den Albert Park gefahren. (TVNOW / Lukas Gorys)

Der Hoffnung auf eine erneut Quoten-starke Formel-1-Saison würde diese „Zwangspause“ wohl kaum schmeicheln. Immerhin hat sich die Königsklasse des Motorsports nunmehr auf einen sehr ordentlichen Publikumszuspruch stabilisiert. So kam RTL im Jahresdurchschnitt aller 21 F1-Übertragungen im Vorjahr auf 4,05 Millionen Zuschauer. Das entsprach einem Marktanteil von guten 23.2 Prozent. Vergleichbares wollen die Kölner 2020 erneut erreichen.

Ungefährdet von Corona & Co. bleibt zunächst der Auftakt in Melbourne. Der Große Preis von Australien auf dem Albert Park Circuit wird seit 1996 mit zwei Ausnahmen fast schon traditionell als Saisonbeginn ausgefahren. Der Kurs mit einem Topspeed von rund 310 Stundenkilometern gilt als sehr anspruchsvoll, denn er ist keine reine Rennstrecke. Größtenteils wird er von den 20 Fahrern in zehn Teams auf normalen Straßen im und um den Albert Park gefahren. Die Kombination aus schnellen Geraden und engen, langsamen Kurven stellt für die Fahrer durchaus eine enorme Belastung dar.

Bei RTL stimmt Florian König wie gewohnt als Moderator auf die Rennen der neuen Formel-1-Saison ein. (TVNOW / Lukas Gorys)

RTL beginnt seine Übertragung aus Melbourne bereits um 5 Uhr morgens. Moderator Florian König berichtet innerhalb des „Countdowns“ über alles Wissenswerte zum ersten Rennen der Saison. Die Kommentatoren sind Christian Danner und Heiko Waßer. Als Boxenreporter im Einsatz ist wie gehabt Kai Ebel.