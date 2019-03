Das Warten hat bald ein Ende: Ab dem 4. Juli starten die Kids von "Stranger Things" in ein neues, aufregendes Abenteuer. (Netflix)

Das Warten hat bald ein Ende: Netflix hat endlich den ersten Trailer zur langersehnten dritten Staffel seines Retro-Erfolgsformats „Stranger Things“ veröffentlicht. Der sympathische Mix aus Coming-of-Age-Themen, Mystery-Horror, 80s-Flair und popkulturellen Referenzen kam beim Publikum hervorragend an, weswegen die US-Serie von Matt und Ross Duffer zum Hit auf der VoD-Plattform avancierte. Nach nun fast zweijähriger Pause startet „Stranger Things“ ab 4. Juli - passenderweise zum amerikanischen Unabhängigkeitstag - mit neuen Folgen durch. Und die ersten Bilder lassen wieder beste Unterhaltung erahnen.

Im Sommer 1985 stehen die Kids aus Hawkins, Indiana an der Schwelle zum Erwachsenwerden, was ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt und die bisherige Freizeitgestaltung der Gruppe gehörig umkrempelt. Doch über allem schwebt weiterhin die Frage, wie Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink) und ihre telepathisch begabte Freundin Elfi (Millie Bobby Brown) auf alte und neue Bedrohungen in Form von ekligen Monstern und skrupellosen Wissenschaftlern reagieren. Außerdem ist das bedrohliche Schattenmonster, das einst den jungen Will als Wirt auserkoren hatte, nach wie vor da draußen - wann und wie schlägt es wieder zu?

Neue Herausforderungen warten auf die Kids, von links: Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Lucas (Caleb McLaughlin) und Elfi (Millie Bobby Brown). (Netflix)

Winona Ryder und David Harbour werden ebenfalls in ihren Rollen als Joyce und Chief Hopper zurückkehren, genau wie Natalia Dyer als Nancy, Charlie Heaton als Jonathan und Joe Keery als Steve.