Das kickt! Der neue Ubisoft-Hit "Assassin's Creed: Odyssey" lässt sich in den USA jetzt auch über Google Chrome streamen. (Ubisoft)

Im Film- und Serien-Bereich hat das Zeitalter des Streamings längst begonnen, auf dem Spiele-Sektor startet gerade die längst überfällige Aufholjagd. Vorreiter sind hier Formate wie Sonys Abo-Dienst „PlayStation Now“ oder Nvidias vergleichbarer und auf den PC spezialisierter „GeForce Now“-Service.

Jetzt versucht sich Google: Unter dem Projektnamen „Yeti“ will der Suchmaschinen-Gigant mithilfe des hauseigenen „Chrome“-Browser Games-Streaming ermöglichen. Um die Technologie im großen Stil und an einem aufwendigen Spiele-Blockbuster zu testen, erkor man das jüngst erschienene „Assassin's Creed: Odyssey“ aus. Ubisofts Ausflug ins alte Griechenland findet in einer gigantischen, frei begehbaren Spielwelt statt, darum stellt der Titel extreme Anforderung an die verwendete Streaming-Technologie. Die eigentliche Berechnung des Spiels findet zwar nicht zu Hause auf dem Rechner des Users, sondern auf Googles Server-Farmen statt. Dafür müssen im Gegenzug gigantische Datenmengen in beide Richtungen über das Internet abgeglichen werden.

In seinem Blog schildert das Unternehmen sein Unterfangen wie folgt: „Beim Streamen von TV-Sendungen oder Filmen haben die Konsumenten kein Problem damit, wenn erstmal ein paar Sekunden lang gepuffert wird, aber beim Streaming von qualitativ hochwertigen Games geht es um Latenzen im Bereich von Millisekunden, sonst erlebt man bereits grafische Downgrades. Jeder Pixel wird dabei von mit Echtzeit-Rendering ablaufenden Technologien befeuert, die für die künstlerische Darstellung, visuellen Effekte, Bewegungen sowie die Simulation von Physik und Dynamik zuständig sind.“

Weiterhin verweist der Konzern darauf, dass man sich über eine Voranmeldung auf der verlinkten Website für die Teilnahme am Streaming-Projekt registrieren kann. Allerdings muss man dafür in den Vereinigten Staaten leben, das 17. Lebensjahr erreicht haben und außerdem über eine stabile Internet-Leitung mit mindestens 25 MBit verfügen.