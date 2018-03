Gehört zu den ersten Spielen, die von den neuen Facebook-Streaming-Features profitieren: der Hero-Shooter "Paladins: Helden der Welten" aus den Hi-Rez Studios. (Hi-Rez Studios)

Facebook macht Amazons Streaming-Portal „Twitch“ weiterhin hartnäckig Konkurrenz: So hat man bei der Game Developers Conference in San Franciso neue Features angekündigt, die unter anderem das direkte Streaming von PC-Titeln in das soziale Netzwerk ermöglichen. Außerdem werden Spieler, die ihre laufenden Partien auf diesem Wege auf Facebook übertragen, mit speziellen Ingame-Achievements belohnt.

Bereits jetzt habe man entsprechende Development-Pakete an verschiedene PC-Studios ausgeliefert - und die wären schon eifrig damit beschäftigt, entsprechende Optionen in ihre Produkte zu implementieren. Mit deren Hilfe können PC-Spieler ohne weitere Software und innerhalb von Sekunden entscheiden, ihre laufende Partie über Facebook zu streamen - dort haben sie wiederum die Wahl, auf ihr persönliches Profil, FB-Pages oder in Gruppen zu übertragen.

Die gleichen Möglichkeiten will man in gerade mal einer Woche auch Entwicklern und Herstellern von Mobile-Games zur Verfügung stellen. Außerdem möchte man schon bald ein Clipping-Feature integrieren, mit dessen Hilfe sich kurze Momente nahezu augenblicklich in das Netzwerk stellen lassen.