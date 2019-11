Video- und vor allem Multiplayer-Spiele sind in China wahnsinnig beliebt. Jetzt betätigt sich die Regierung als Spaßbremse und verbietet minderjährigen Zockern mehr als 90 Minuten Games-Genuss pro Tag. (2019 Getty Images/Ivan Abreu)

Schon vor einigen Monaten hatte es sich angebahnt, dass die Behörden in China die Gaming-Zeiten für Teile der Bevölkerung reglementieren möchten - nun sind die entsprechenden Beschlüsse durch. Laut Vorgabe der „State Administration of Press and Publications“ (kurz „SAPP“) sollen Kinder und junge Jugendliche nur noch anderthalb Stunden täglich ihrem Games-Hobby nachgehen - und das auch nur zwischen 8 und 22 Uhr. Einzige Ausnahme sind die Ferienphasen, in denen drei Stunden pro Tag genehmigt sind.

Um die Beschlüsse durchzusetzen, müssen künftig alle Gamer bei der Anmeldung auf Spiele-Plattformen und den damit verbundenen Online-Diensten ihren Klarnamen verwenden. Der wird dann mit einer staatlichen Datenbank abgeglichen, in der unter anderem das Alter der Spieler festgehalten ist.

MOBA-Spiele wie "League of Legends" von US-Entwickler Riot Games stehen bei chinesischen Jugendlichen besonders hoch im Kurs. Neue Reglementierungen für maximale Spielzeit und Mikro-Transaktionen werden die Umsatzprognosen der Hersteller vermutlich kräftig dämpfen. (Riot Games)

Auch die Einhaltung der jeweiligen Altersfreigabe will man damit erzwingen. Es handelt sich demnach nicht - wie hierzulande - um eine staatliche Altersempfehlung, sondern eine klare gesetzliche Vorgabe. Sogar die Beträge, die junge Gamer in Mikro-Transaktionen investieren dürfen, werden künftig gesetzlich geregelt: Wer nicht mindestens das 16. Lebensjahr erreicht hat, darf überhaupt keine Ingame-Käufe tätigen. Ab 16 Jahren sind 200 Renminbi (circa 26 Euro) im Monat beziehungsweise maximal 50 Renminbi auf einmal gestattet.