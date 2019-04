In den USA betreiben Jenke von Wilmsdorff (links) und sein Team Ursachenforschung. "Ein ganzes Land scheint sich zwischen XXL-Portionen und Diätenwahnsinn zu bewegen", so das vorläufige Fazit des Journalisten. (TVNOW)

Übergewicht ist zur Volkskrankheit geworden. Reporter Jenke von Willmsdorf will herausfinden, wie es dazu gekommen ist und nimmt in seiner Reportage-Reihe „Jenke macht Mut“ den Kampf gegen die Kilos auf.

Das Thema Übergewicht ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation eines der dringlichsten Probleme der Gegenwart. Eine Umfrage, die RTL bei FORSA in Auftrag gegeben hat, zeigt ein ähnliches Ergebnis. So haben 35 Prozent der Deutschen bereits mehrfach eine Diät gemacht. Auch dass Menschen mit Übergewicht immer besonderer Häme ausgesetzt sind, wird in der von RTL in Auftrag gegebenen Umfrage deutlich. Nicht nur sagen 58 Prozent der Befragten, dass Übergewichtige selbst schuld an ihrer Situation seien, außerdem sind 42 Prozent der Meinung, dass die Menschen dadurch auch Negativ-Kommentare in Kauf nehmen müssten.

Extrem-Reporter Jenke von Wilmsdorff begleitet in seiner neuen Reportage Übergewichtige im Kampf gegen die Kilos. (MG RTL D / Jürgen Schulski)

Warum wird die Welt immer dicker? Jenke von Wilmsdorff geht in seiner Reportage unter anderem der Frage nach, ob es die eine wahre Abnehmmethode gibt und begleitet zwei übergewichtige Frauen bei ihrem verzweifelten Kampf, Gewicht zu reduzieren. „Der schwere Kampf gegen die Kilos“ heißt die aktuelle Ausgabe von „Jenke macht Mut“, die am heutigen Montag, um 20.15 Uhr, bei RTL ausgestrahlt wird.