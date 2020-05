Luke Mockridge fragt Klassenzimmer-Wissen ab. (SAT.1/Willi Weber)

Bis vor wenigen Monaten war diese Konstellation für viele Erwachsene nur ein Gedankenexperiment, das man getrost Fernsehsendungen wie dem ARD-Klassiker „Kein gegen Groß“ oder eben der SAT.1-Reihe „LUKE! Die Schule und ich - VIPS gegen Kids“ überlassen konnte. Doch es hat sich einiges geändert im Leben vieler Familien. In Zeiten von Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen und bis vor kurzem ungeahnten Home-Office-Herausforderungen, bei denen plötzlich in nicht wenigen deutschen Haushalten nicht nur die Eltern, sondern auch zu Hause zu unterrichtende Schulkinder am gemeinsamen Küchen-Schreibtisch arbeiten, hat die Spielidee aus dem Fernsehen jede Menge Relevanz. Und gemeinsam über die Mehrgenerationen-Missverständnisse, Lernschwächen und Begriffstutzigkeiten zu lachen, kann dem Familienklima gewiss nicht abträglich sein.

In der neuen Folge der SAT.1-Show lautet die Devise wieder: Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge hat in sein Fernsehstudio, in dem natürlich die aktuellen Abstandsregelungen und Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden, Promis zum „Nachsitzen“ eingeladen. Die bekannten Comedians Faisal Kawusi und Simon Pearce müssen diesmal nicht nur gegeneinander, sondern natürlich auch gegen Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen antreten. Die Chance, sich dabei zu blamieren, ist recht hoch. Erfreulicherweise.