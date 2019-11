Die Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe" bekommt Verstärkung: Franz-Xaver Zeller (rechts), Anna Lena Class und Markus Pfeiffer sind die neuen Gesichter bei "Sturm der Liebe". (ARD / Christof Arnold)

Es gibt frischen Wind am Set von „Sturm der Liebe“ (montags bis freitags, 15.10 Uhr, ARD). Wie seitens der Produktion vermeldet wird, sorgen neue Mitstreiter im Laufe der nächsten zwei Monate für Intrigen, Dramen und natürlich jede Menge Emotionen am „Fürstenhof“.

Franz-Xaver Zeller ist bereits ein bekanntes Gesicht in „Sturm der Liebe“. Er hat auch schon für „Weißblaue Geschichten“ und „Um Himmels Willen“ vor der Kamera gestanden. Der Oberbayer war als humorvoller Bela Moser schon im Mai dieses Jahres in einer Gastrolle der Bavaria Fiction-Produktion zu sehen. Zwar hat es für Bela mit der Liebe noch nicht geklappt, man kann aber gespannt sein, welche Hürden er auf dem Weg zu seiner Traumfrau meistern muss. Ab Mittwoch, 13. November, 15.15 Uhr, können die Fans der Serie mitfiebern.

Anna Lena Class spielte bereits in „Inga Lindström“, „Rosenheim-Cops“ und „Marienhof“ mit. Ab vorraussichtlich 10. Dezember kann man sie als Nadja Holler in „Sturm der Liebe“ erleben. Nadja möchte die Affäre mit dem Ex-Liebhaber Tim Degen (Florian Frowein) neu entfachen. Mit allen Mitteln will sie Franzi (Léa Wegmann) aus dem Weg haben und das nicht nur wegen Liebe zu Tim, sondern auch wegen dem großen Geld.

Für unter anderem Colin Farrel, James Franco und Tom Cruise borgte Markus Pfeiffer seine Stimme. Neben der Tätigkeit als Synchronsprecher spielte der gebürtige Freiburger zehn Jahre lang in der Schwarzwaldserie „Die Fallers“, bis ihn dort der Serientod ereilte. In „Sturm der Liebe“ verkörpert er ab 27. Dezember Dirk Baumgartner. Jener hat zwar seine Frau Linda (Julia Grimpe) betrogen, doch mit hartnäckigen Avancen versucht er, ihr Herz wieder für sich zu erwärmen. Eigentlich hat Dirk aber bereits mit Annabelle (Jenny Löffler) eine neue Flamme.