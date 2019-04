Schon wieder ein sehr starker "Tatort" aus Stuttgart. In "Anne und der Tod" verhören die Kommissare Lannert (Richy Müller, links) und Bootz (Felix Klare) die - an sich sehr sympathische - Altenpflegerin Anne Werner (Katharina Marie Schubert). Zwei ihrer Patienten segneten kurz nach ihrem Besuch das Zeitliche. (SWR / Maor Waisburd)

Bevor der „Tatort: Anne und der Tod“ zwei Minuten alt ist, hat er schon zweimal gelogen. Er tut dies - für den Zuschauer klar ersichtlich - in Person einer sympathisch wirkenden Frau um die 40, die zwei Telefonate führt. Eines mit ihrer Arbeitgeberin, bei der sie sich mit Brechdurchfall abmeldet, und eines mit dem Sohn, dem sie eine Doppelschicht vorgaukelt - weswegen „die Mama“ heute später nach Hause kommt.

Tatsächlich sitzt Anne Werner (Katharina Marie Schubert) jedoch in einem Verhörraum der Stuttgarter Kripo. Nach den telefonischen Abmeldungen, mit denen der Film beginnt, betreten die Kommissare Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) das Zimmer. Anne Werner, die als mobile Altenpflegerin arbeitet, wurde geladen, weil binnen kurzer Zeit zwei ihrer Patienten direkt nach ihrem Besuch aus dem Leben schieden.

Grandiose Episodenhauptdarstellerin: Katharina Marie Schubert als "Engel der Altenpflege" im "Tatort: Anne und der Tod". (SWR / Maor Waisburd)

Paul Fuchs (Harry Täschner) war alt und bettlägerig, aber gesundheitlich stabil. Seine junge Ärztin (Julia Schäfle) hegt den Verdacht, es könnte ein lebensnotwendiges Medikament weggelassen worden sein. Auch Christian Hinderer (Christoph Bantzer) war alt und sehr schlecht zu Fuß. Als er tot am Fuß einer Treppe gefunden wird, beschuldigt seine Witwe die Altenpflegerin, ihn hinuntergestoßen zu haben. Ein langes Verhör, in dem die Kommissare jedes Detail von Annes Wirken durchleuchten, beginnt.

Bereits in der letzten Stuttgarter Folge, dem von der Kritik sehr gelobten Kriminaldrama „Der Mann, der lügt“ vom November 2018, ging es um eine komplexe Wahrheitsfindung. Der Zuschauer erlebte aus der Perspektive eines Verdächtigen, wie sich die Schlinge seiner Lügen immer enger um ihn zuzog und dem verzweifelten Mann die Luft zum Atmen raubte. Ganz so klaustrophobisch geht es in „Anne und der Tod“ nicht zu.

Die junge Hausärztin (Julia Schäfle) hegt den Verdacht, ihrem Patienten Paul Fuchs (Harry Täschner) könnte ein wichtiges Medikament vorenthalten worden zu sein. Sebastian Bootz (Felix Klare, links) und Thorsten Lannert (Richy Müller) wollen herausfinden, was passiert ist. (SWR / Maor Waisburd)

Dies liegt zu einem guten Teil an der Figur der Anne Werner, die Charakterdarstellerin Katharina Marie Schubert („Ein Geschenk der Götter“, „Zuckersand“) zum Niederknien stark und schauspielpreisverdächtig spielt. Die Altenpflegerin ist bei fast jedem ihrer Kunden und den Kollegen äußerst beliebt. Eine fähige Fachkraft mit Herz. Eine kluge, warmherzige Frau. Eine, die mit hohen Wertestandards unterwegs ist und die nach Aussage aller, die sie kennen, niemals etwas Unkorrektes tun würde. Kann es wirklich sein, dass eine solche Sympathieträgerin - alleinerziehende Mutter, warmherzige Idealistin, Heldin der Arbeitsfront - kaltblütig zwei alte Menschen ermordet hat?

Die Wahrheit muss man sich erarbeiten

Anne Werner (Katharina Marie Schubert) mit ihrem Patienten Christian Hinderer (Christoph Bantzer). In Rückblenden erfährt der Zuschauer immer mehr über das Verhältnis zwischen der Pflegerin und ihren Kunden. (SWR / Maor Waisburd)

Während der über volle 90 Minuten stets spannende, inspirierende „Tatort“ voranschreitet, möchte man den Kommissaren irgendwann durch den Fernseher zurufen: „Nun lasst doch mal die arme Frau in Ruhe.“ Doch für die Ermittler ergeben sich eben Ungereimtheiten in den Ausführungen Anne Werners, die sie das Verhör fortsetzen lassen und dem Zuschauer das emotionale Gnadengesuch für die tolle Episodenhauptdarstellerin verwehren.

Dabei spielen Drehbuchautor Wolfgang Stauch („Tatort: Tod und Spiele“) und der junge Regisseur Jens Wischnewski („Die Reste meines Lebens“) ziemlich herausfordernd mit der Aufmerksamkeit des Zuschauers. Nicht immer wird chronologisch erzählt, nicht immer sieht man im Bild das, was die Stimme Anne Werners aus dem Verhör-Off erzählt. Ähnlich wie bei den extrastarken jüngeren Folgen „Stau“ sowie „Der Mann, der lügt“ ist auch der neue Fall aus Stuttgart einer, bei dem man als Zuschauer stets aufmerksam bleiben, gut zuhören und beobachten muss. Wahrheit, so die wohl aktuelle Arbeitshypothese der schwäbischen „Tatort“-Redaktion, gibt es nicht umsonst. Man muss sie sich erarbeiten.

Nur eine mag Anne Werner nicht: Gundula Hinderer (Marie Anne Fliegel) verdächtigt die Pflegerin, ihren Mann die Treppe hinuntergestoßen zu haben. (SWR / Maor Waisburd)

Ein schroffer, kühler oder gar deprimierender Film ist „Anne und der Tod“ dennoch nicht, obwohl das beim Thema Pflege naheliegt. „Im toten Winkel“, ein Bremer „Tatort“ aus dem Frühjahr 2018, hatte Not- und Missstände rund um bedürftige Alte und Schwerkranke zuletzt im Stile des klassischen Sozialdramas inszeniert. Durchaus stark, aber auch reichlich freudlos. „Anne und der Tod“ glänzt dagegen mit subtilem, schwarzen Humor und einer fast französischen Leichtigkeit. Dies liegt am trockenen Witz der Ermittler, der imponierenden Leistung einer Riege älterer Schauspieler, die die Pflegebedürftigen verkörpern, sowie der spannenden Bild- und Tonmontage, mit der dieser Top-„Tatort“ erzählt. Das Stuttgarter Revier mit Lannert und Bootz, mittlerweile gut elf Jahre im Amt, mausert sich nach Jahren der Mittelmäßigkeit zu einem Dezernat, das sich mehr und mehr Respekt verdient.