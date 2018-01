Bei der Kollision von zwei Schiffen vor der Küste Ostchinas ist ein Öltanker in Brand geraten. Foto: Uncredited/CCTV via AP Video/dpa (dpa)

Das Flugzeug vom Typ P-8A Poseidon habe am Sonntag ein Seegebiet von schätzungsweise 12.000 Quadratkilometern abgesucht, bevor es zum Stützpunkt in der japanischen Hafenstadt Okinawa zurückgekehrt sei, berichtete die US-Marine. Bis Montagmorgen gab es kein Lebenszeichen von der Besatzung. Es handelt sich um 30 Iraner und 2 Bangladescher.

Der unter der Flagge Panamas fahrende iranische Tanker „Sanchi“ war am Samstagabend auf dem Weg nach Südkorea rund 300 Kilometer östlich von Shanghai mit dem chinesischen Frachter „CF Crystal“ kollidiert und in Brand geraten. An der Such- und Bergungsaktion beteiligen sich chinesische Schiffe und die südkoreanische Küstenwache. Die 21-köpfige Besatzung des beschädigten Getreidefrachters, der unter Hongkonger Flagge fuhr, konnte unversehrt gerettet werden.

Wie es zu dem Unglück kam, ist noch ungeklärt. Nach der Kollision trieb der leckgeschlagene Tanker brennend und in Schieflage auf hoher See. Wie viel Öl aufgelaufen ist, war unklar. Das Schiff hatte 136.000 Tonnen Kondensat, ein extrem hochwertiges Leichtöl, geladen. (dpa)