Symbolbild (dpa)

Im südhessischen Bad König ist ein Säugling nach einem Hundebiss ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge hat der Hund der Familie dem sieben Monate alten Jungen in den Kopf gebissen, woraufhin der Vater sofort die Rettungskräfte verständigte. Der Junge wurde in eine Klinik gebracht, wo er zunächst stabil war - am späten Abend jedoch verstarb.

Der Hund wurde vorerst in einem Tierheim untergebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Erst vergangene Woche hatte ein Hund in Hannover seine 52 Jahre alte Besitzerin und deren 27-jährigen Sohn totgebissen. "Chico" kam daraufhin ebenfalls in ein Tierheim und sollte zunächst eingeschläfert werden. Derzeit wird für das Tier aber nach einer Alternative gesucht. (hee)