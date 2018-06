Nahm sein neues Album "Vergiss mein nicht" zum Teil in Nashville auf - was man auch hört: Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier. (Sepp Pail)

Wer bei Alben und Liveauftritten von Andreas Gabaliers aufpasste, hörte schon immer mehr als nur Volksmusik und Schlager zur verzerrten Rockgitarre. Für „Vergiss mein Nicht“, sein erstes Studiowerk seit 2015, ging der Steirerbua gleich nach Nashville, wo die Gitarren harmonischer singen als anderswo und sogar die Stimme des österreichischen „Mountain Man“ noch eine Portion mehr Soul bekommt. Inhaltlich bleibt der 33-Jährige seinen Themen treu: Authentizität und die Liebe zum einfachen, traditionellen Leben, über das man schon mal singen darf: „In einem christlichen Land hängt ein Kreuz an der Wand“ (aus „Kleine Steile Heile Welt“). Die Kritiker des wertkonservativen Österreichers werden aufhorchen.

Es passt zur mitreißenden Energie des Andreas Gabalier, dass seine eigentlich altmodischen Botschaften und Wahrheiten in einem authentischen und sehr emotionalen Sound verpackt werden. Wenn seine 90er-Jahre Hymne „Verdammt lang her“, eine Art Generations-Update zu Bryan Adams' „Summer of 69“, vor dröhnenden Gitarren ein Hohelied auf die Ekstase der Jugend singt, ist das im Prinzip schon eine Zusammenfassung dessen, was folgt: Gabalier dreht als Transporteur von Emotionen über die zehn neuen Stücke ganz schön auf. Man würde den Mann jedoch sträflich unterschätzen, wenn man ihn nur als Protagonisten eines cleveren Hybridsounds aus Schlager, Volksmusik und Rock wegsortierte.

Andreas Gabalier - und deshalb folgen ihm die Massen - ist tatsächlich einer der authentischsten Gefühlssänger deutscher Zunge, egal auf welches Genre man diese Bezeichnung anwendet. Die Inbrunst und Überzeugung, mit denen er sich starke Countryballaden wie „Ewig“ oder „Hinterm Horizont“ aus den gestählten Rippen schneidet, man muss erst mal herstellen.

Gabalier ist diese Inbrunst, er stellt sie nicht nur dar. Der 33-Jährige kokettiert gerne damit, dass er eigentlich gar kein richtiger Künstler sei und nur den Entertainer von nebenan gäbe. Von dieser, für Gabalier eigentlich untypischen Bescheidenheit sollte man sich nicht blenden lassen. Schon Ende 2016 bewies sein opulentes und fein produziertes „MTV Unplugged“, dass der Mann viel Musikalität und Verständnis dafür mitbringt, wie traditionelle „Seelenmusik“ auf gehobenem Niveau funktioniert.

Dieses Rezept geht auch bei „Vergiss mein nicht“ auf. Sowohl in der Nashville- und Southernrock-Variante („Verdammt lang her“, „Sommerregen“), aber auch in den wenigen Stücken, wo ein bisschen mehr alpine Volksmusik-Tradition zum Vorschein kommt („Das Pinkerl“). Im Übrigen ergänzen und verschmelzen die Volksmusik des Steirers und die Attitüde des „Southern Man“ in vielen Stücken auf angenehme Art. Natürlich bleibt Gabalier in seinen Texten konservativ bis zur steil stehenden Haarwurzel. Frauen sind „fesch“ und man will „lieb zu ihnen sein“. Traditionen sind gut, eine Welt im Umbruch ist eher mit Skepsis zu betrachten.

Vor allem das meinungsfreudigstes Heimatlied des Albums, „Kleine Steile Heile Welt“, macht aus Gabaliers Herzen keine Mördergrube. „In einem christlichen Land hängt ein Kreuz an der Wand“, singt er da. Es wird Kritiker geben, die Gabalier als Leitkultur-Hardliner verurteilen. Ihn als Brandstifter zu verurteilen, wäre jedoch übertrieben. Inhaltlich ist die talentierte Seelenmusikmaschine Gabalier eher eine Anregung zur Diskussion über einen modernen oder eben infrage zu stellenden Heimatbegriff. Dem satten Sound für Liebhaber des US-Südens von den Allman Brothers über Creedence Clearwater Revival bis Lynyrd Skynard tut das keinen Abbruch. Natürlich alles ein wenig mehr glattgebügelt, aber dafür mit authentischem Dialekt-Widerhaken.