Marcell Jansen nimmt genüsslich einen großen Bissen. „Im Brotbereich sind das Proteinbrot und das Kartoffelbrötchen, das ich gerade esse, meine Favoriten“, sagt er. „Von den Kuchen liebe ich den ­Rüblikuchen mit Karotte und Walnuss und die Herrentorte. Die muss man gegessen haben, das ist der Wahnsinn. Wie das Original, nur noch besser.“ Die Teilchen, von denen der ehemalige HSV-Profi schwärmt, gibt es nicht irgendwo, sondern in Marcell Jansens eigener Pâtisserie Isabella. Gemeinsam mit Geschäftspartner Dominic Krätz hat er in der Alten Oberpostdirektion am ­Stephansplatz Hamburgs erste glutenfreie Pâtisserie eröffnet.

Alles fing damit an, dass Marcell Jansen vor eineinhalb Jahren auf Heimatbesuch in Mönchengladbach war und seine Freundin vorschlug, in der Pâtisserie Isabella in Düsseldorf frühstücken zu gehen. „Am Anfang war ich skeptisch. Es sah zwar alles echt gut aus, die Brötchen waren allerdings recht klein – und ich bin ein großer Esser“, sagt der 32-Jährige und lacht. „Tatsächlich habe ich nur mit Mühe das zweite Brötchen geschafft, weil die eben nicht nur lecker, sondern auch total nahrhaft sind. Wir wurden danach schnell Stammgäste. Als dann in der Oberpostdirektion, wo sich mein Büro befindet, eine Kaffeebar frei wurde, schlug ich vor, Isabella auch nach Hamburg zu bringen.“ Ende Januar hat die Pâtisserie eröffnet. Marcell Jansen und Dominic Krätz teilen sich die Geschäftsführung, wobei Krätz und seine Familie sich um das Operative kümmern.

Seit 2015 betreibt die Familie Krätz ihre Düsseldorfer Pâtisserie. Zuvor wurde bei Isabella Krätz, der Mutter von Dominik Krätz, Zöliakie diagnostiziert. Weil es damals in Supermärkten kaum glutenfreie Produkte und wenn nur industriell gefertigte Ware gab, hing sie ihre Karriere in der Mode-­branche an den Nagel und machte eine Konditoreiprüfung. Seitdem entwickelt sie ihre eigenen Rezepte.

Ernährung geändert

Auch Marcell Jansen hat einen persönlichen Bezug zu dem Thema Zöliakie: Zum einen leidet seine Freundin unter einer starken Glutenunverträglichkeit, zum anderen war er bis vor einigen Jahren selbst betroffen. „Nach dem Training und nach Spielen waren die Übersäuerungswerte der Muskulatur bei mir immer doppelt so hoch wie bei Kollegen“, sagt er. „Dadurch steigt die Verletzungsgefahr. Hinzu kamen Akne und ­Pickel.“ Er hielt Rücksprache mit den Mannschaftsärzten des HSV, änderte seine Ernährung und stellte sofort eine Verbesserung fest. Nach nur zwei Wochen hatten sich die Übersäuerungswerte normalisiert, nach vier Monaten war auch seine Akne weg. „Ernährung ist unser Treibstoff“, sagt Jansen. „Wenn ich in einen Benziner Diesel einfülle, fährt der auch nicht.“

Rund ein Prozent der Bevölkerung leidet in Deutschland unter Zöliakie, fünf bis sieben Prozent haben einen Reizdarm. Für sie ist glutenfreie Nahrung mehr als bloß ein Modetrend. „Hier saßen schon Kinder, die vor Freude geweint haben, weil sie bei uns eben nicht auf Leckereien verzichten müssen“, sagt Jansen. „Bei Isabella dürfen sie normal sein.“

Die Produkte, die in der Pâtisserie angeboten werden, kommen täglich per Kühltransport frisch aus Nordrhein-Westfalen. Eine Zitronen-Tartelette kostet 4,90 Euro, der Schokodom auf Crème Brulée 5,40 Euro. „Obwohl wir größtenteils vegane und laktosefreie Rohstoffe verwenden, liegen wir im Pâtisserie-Bereich preislich nicht höher als konventionelle Mitbewerber“, sagt Dominic Krätz stolz. Dass Brötchen (zwischen 1,30 und 1,80 pro Stück) und Brot (5,90 bis 6,90 Euro für 500 Gramm) etwas teurer sind, liegt daran, dass ausschließlich glutenfreie Biomehle verwendet werden, die im Einkauf deutlich mehr kosten als gewöhnliches Mehl. „Außerdem ruhen die Teige bei uns zwei Tage. Das ist ein reines Naturprodukt.“ Die Auswahl ist groß. Es gibt sogar einen Low-Carb-Mohnkuchen und würziges Senfbrot mit französischem Dijon-Senf. Und das eingangs erwähnte Kartoffelbrötchen, das zu Marcell Jansens Favoriten gehört, bringt stolze 110 Gramm auf die Waage.

Viele Kunden ohne Unverträglichkeit

Bei den Kunden kommt die Pâtisserie an: Pro Tag kommen 70 bis 120 Gäste, der durchschnittliche Bon liegt bei rund 20 Euro. „Nicht alle haben eine Unverträglichkeit – vielen schmeckt es einfach gut“, so Jansen. Zu den 40 Sitzplätzen in der Oberpostdirektion sollen im Sommer noch Außenplätze hinzukommen. Außerdem spielen die beiden mit dem Gedanken, Ende des Jahres zusätzlich ein To-Go-Geschäft in Hamburg zu eröffnen.

Isabella ist übrigens nicht die einzige Firma, bei der Jansen aktuell seine Finger im Spiel hat. Mit einer Beteiligungsgesellschaft hat der Jungunternehmer, der seine Profi-Karriere im Alter von 29 Jahren beendete, in sechs Firmen investiert – darunter das Sanitätshaus Renovatio und das Modelabel Gymjunky. „Es geht immer um die Themen Sport, Gesundheit und Lifestyle“, sagt er. „Ich kenne es von früher selbst, dass man keinen Termin beim Arzt bekommt und nicht richtig aufgeklärt wird.“ Sein Vater habe bei Kaisers gearbeitet, seine Mutter bei Aldi. Irgendwann sei er dann Fußballprofi gewesen und habe gemerkt, was es ­alles gibt. „Mit 18 hatte ich auf einmal Einlagen, individuell vermessen. Ich möchte, dass diese Dinge nicht Privilegien für einige wenige Leute bleiben, sondern es allen möglich machen.“ Davon abgesehen: Es gebe doch nichts Schlimmeres, als wenn man morgens nicht wisse, wofür man aufstehen soll. „Auch wenn man wie ich nicht mehr arbeiten müsste: Man braucht Inhalte im Leben.“

Jansens neuste Geschäftsidee ist die App Picue, eine Art Instagram für Gruppen. Aber auch der Fußball spielt in seinem Leben noch oder wieder eine Rolle: Seit Januar spielt er in der Oberliga für die dritte Mannschaft des HSV, seit Februar sitzt er außerdem im Aufsichtsrat des gerade abgestiegenen Vereins. „Natürlich war ich traurig, sagt er. „Aber der Abstieg war halt nicht unverdient. Wenn man das erkennt, weiß man, was jetzt getan werden muss.“ Bis es wieder in die Erste Liga geht, können die süßen Teilchen aus der Pâtisserie Isabella den Abstiegs-Schmerz der HSV-Fans vielleicht etwas lindern.

Weitere Informationen

Isabella – Glutenfreie Pâtisserie, Stephansplatz 1-3, 20354 Hamburg. Montags bis sonnabends 8.30 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter www.isabella-patisserie.de