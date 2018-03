Dass auch bei Action-geladenen Ego-Shootern nicht immer Blut fließen muss, beweist "Superhot": Der Independent-Titel reduziert Gegner auf sterile 3D-Formen, die beim Ableben in klobige Bausteinchen zerfallen. Auch spielerisch hat "Superhot" einen besonderen Twist: Der Zeitfluss orientiert sich an der Bewegungsgeschwindigkeit des Spielers. (Superhot Team)

Durchgeknallte Motocross-Stunts, Ego-Shooter mit Zeit-Stillstand, Highland-Legenden und Futter für Gehirn-Akrobaten: Für den März dürfen sich Xbox-Besitzer mit Gold-Abo über vier Gratis-Games freuen - zwei davon für Xbox One, zwei weitere für das Vorgänger-Modell Xbox 360.

Das Highlight für den kommenden Monat ist sicherlich der taktische Ego-Shooter „Superhot“: Die stilvoll auf nackte Polygon-Grafik reduzierte Ballerei kommt mit einem innovativen Konzept und setzt dabei weniger auf einen lockeren Abzugsfinger als strategisches Denkvermögen. Denn die Zeit läuft nur dann, wenn man sich selbst bewegt.

Stunts mit Cross-Motorräden und anderen Vehikeln: "In "Trials of The Blood Dragon" geht es im 80-er-Look zur Sache. (Ubisoft)

In Ubisofts „Trials of the Blood Dragon“ dagegen steht vor allem hemmungslose Motocross-Action auf dem Programm - und passend dazu gibt's Kulissen im Stil trashiger 80-er-Jahre-Filme. Vergleichsweise entspannt geht's in der Disney-Filmumsetzung „Merida: Legende der Highlands“ für Xbox 360 zur Sache. Rätsel-Füchse wiederum halten sich an „Quantum Conundrum“ von „Portal“-Erfinderin Kim Swift (ebenfalls für Xbox 360).