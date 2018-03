Trumpfen als Helden mit allerlei Superkräften auf, führen aber unter dem Namen "Parr" auch ein bürgerliches Leben: die "Unglaublichen". (TT Games / Warner / Disney)

Lego, Warner und TT Games kurbeln wieder ihre Lizenz-Maschine an: Nach diversen Marvel-, „Star Wars“- und „Herr der Ringe“-Abenteuern bringt man jetzt die virtuelle Lego-Version von Pixars „Die Unglaublichen“. Keine Überraschung also, dass sich hier neben den Hauptfiguren der Superhelden-Satire auch jede Menge Nebencharaktere als spielbare Figuren wiederfinden: In „Lego: Die Unglaublichen“ geht es wie gehabt darum, mithilfe von Bauklotz-Konstruktionen Ereignisse aus der Filmvorlage nachzuerleben. Außerdem werden Figuren freigespielt, die mit ihren besonderen Fähigkeiten neue Gebiete zugänglich machen. Bereits am 15. Juni ist es soweit - dann darf das Ehepaar „Parr“ (eigentlich „Mr. Incredible“ und „Elastigirl“) nebst kindlichem Anhang über PS4, Xbox One, Switch und PC turnen. Drei Tage danach läuft die Fortsetzung „Die Unglaublichen 2“ in deutschen Kinos - der Termin ist also perfekt gewählt.