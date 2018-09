Spielt in der kommenden "Witcher"-Serie von Netflix den Helden Geralt von Riva: "Superman"-Darsteller Henry Cavill. (CD Projekt / Warner)

Der Streaming-Sender Netflix hat die Hauptrolle der kommenden „Witcher“-Serie besetzt: Kein Geringerer als „Superman“-Darsteller Henry Cavill wird den „grauen Wolf“ Geralt von Riva spielen.

Die Fans sind aus dem Häuschen. Nicht minder begeistert zeigte sich Show-Runner Lauren Hissrich, die bereits die Superhelden-Serien „Daredevil“ und „Defenders“ produzierte. Sie bestätige über Twitter, dass sie Cavill für die Idealbesetzung halte. Der Hollywood-Star hätte sich schon vor Monaten für die Rolle engagiert - obwohl es zu diesem Zeitpunkt weder Drehbuchautoren noch Skripts gegeben hätte.

Weitere Informationen zur „Witcher“-Serie sind leider dünn gesät: Die acht Folgen der ersten Staffel sollen sich eher an die Buchvorlage von Sapkowski als an den Spielen von CD Projekt halten, außerdem will man wohl in den Wäldern Osteuropas drehen.

Weitere Rollen-Vergaben neben Cavill gibt es wohl keine, allerdings hat „Star Wars“-Darsteller Mark Hamill bereits Interesse an dem Part von Geralts Mentor Vesemir geäußert.