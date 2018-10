Mit "Fitness Boxing" bringt Nintendo am 21. Dezember das erste digitale Trainings-Programm seit Langem. (Nintendo)

Nachdem Nintendo seine Switch-Kunden während der vergangenen Monate mit Titeln wie „Breath of the Wild“ oder „Super Mario Odyssey“ förmlich auf der Couch fest geschweißt hat, will man sie jetzt vom Sitzmöbel förmlich wieder herunterprügeln: Ein Kunststück, das mit Nintendos erstem digitalen Workout seit Langem gelingen soll - dem „Fitness Boxing“.

Dafür nimmt der Switch-Boxer einen Joy-Con in jede Hand, ehe - Bewegungssteuerung sei Dank - munter drauflos gekloppt wird. Ein Kalorien-Zähler verrät dabei, wie viel Energie der Nutzer verbrennt und setzt den Wert in Relation zu seinem Body-Mass-Index. Wer dabei wirklich abspecken will, für den erstellt das Programm ein tägliches Workout zwischen zehn und 40 Minuten.

Modifizierbare Avatare, Trainer und Sparrings-Partner sollen für Motivation sorgen. (Nintendo)

Lustig wird es dabei außerdem, wenn man den künstlichen Sparring-Partner mit zuvor erspielten Accessoires ausstaffiert oder sich alternativ im Zweispieler-Modus mit einem Freund „prügelt“. Wer es kaum erwarten kann, im Interesse von Spaß oder Fitness linke und rechte Haken auszuteilen, der merkt sich die Motion-Control-Boxerei für den 21. Dezember vor. „Fitness Boxing“ kommt also gerade rechtzeitig, damit sich Switch-Spieler nach der Bescherung den Weihnachtsspeck abtrainieren können.