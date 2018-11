Erfolg durch Mobilität: Die Switch von Nintendo fand bereits über 22 Millionen Abnehmer. (Nintendo)

Mit zuverlässigen Zahlen zu seiner installierten Hardware-Basis hält sich Nintendo in der Regel zurück, aber bei der Switch macht man wohl gerne eine Ausnahme: So hat der Hersteller bekannt gegeben, vom 1. April bis Ende September 5,07 Millionen Geräte an Endverbraucher verkauft zu haben. Damit liegt die installierte Hardware-Basis der jüngsten Nintendo-Konsole bei stattlichen 22,86 Millionen Geräten. Das ist fast zweimal so viel, wie man vom Vorgänger Wii U an die Spieler gebracht hat. Und auch den GameCube hat man damit überholt. Meistverkauftes Game bleibt mit 12,17 Millionen Einheiten „Super Mario Odyssey“.

Trotz des beachtlichen Ergebnisses verkauft sich die Switch damit noch immer nicht so schnell wie die PS4: Von der hat Sony in fünf Jahren 82,2 Millionen Stück am Markt installieren könnten. Würde sich die Switch mit der aktuellen Geschwindigkeit weiter verkaufen, wäre man beim Abschluss des fünften Jahres bei 69 Millionen Switch-Konsolen.

Mehr als nur ein nettes Zusatzgeschäft für Nintendo: Die Retro-Konsolen Classic Mini: NES und SNES fanden im ersten und zweiten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres etwa 3,69 Millionen Abnehmer.