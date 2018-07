Sylvie Meis, hier bei der Präsentation ihrer Schuh-Kollektion in Hamburg (Archivbild) (dpa)

Nach sieben Jahren kehrt Moderatorin Sylvie Meis zur RTL-Show "Das Supertalent" zurück. Das teilte der Kölner Privatsender am Freitag mit. Die 40-Jährige, die in Hamburg lebt, wird mit Dieter Bohlen (64) und Bruce Darnell (60) in der Jury sitzen. Diese Formation hatte schon von 2008 bis 2010 Kandidaten bewertet, die mal musikalisch, mal akrobatisch oder auch mit tierischer Unterstützung auf der Bühne stehen.

"Zu meinem Zehnjährigen bei RTL kehre ich nun wieder zu meinen Anfängen als Supertalent-Jurorin zurück, eine größere Ehre kann ich mir nicht vorstellen", sagte Meis. Bohlen habe sie damals in die Jury geholt. "Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar." Bohlen sprach von einem "Dreamteam mit den bisher höchsten Quoten". Darnell wurde mit den Worten zitiert: "Toll, toll, toll, dass Sylvie wieder dabei ist."

Sylvie Meis nutzt ihr neues Format "Sylvies Dessous Models" nicht nur als Werbe-Vehikel, sondern betätigt sich auch als Casting-Agentin: Sie macht sich auf die Suche nach dem passenden Model für ihre Kollektion. (MG RTL D / Stephan Pick)

Meis verlor ihren Job bei "Let's Dance"

Die zwölfte Staffel der Castingsendung soll ab September zu sehen sein. Bisheriges Jury-Mitglied Nazan Eckes wird laut dem Branchendienst "DWDL" dann nicht mehr der Runde angehören. Sylvie Meis erhält außerdem eine neue Sendung namens "Sylvies Dessous Models" auf RTL. Die Ankündigung klingt ein wenig wie Heidi Klums "Germanys next Topmodel"-Sendung, nur eben mit dem Fokus auf Unterwäsche. Das Ziel der Sendung ist, dass eine Frau zur Markenbotschafterin der Kollektion von Meis wird. Die genauen Sendetermine stehen noch nicht fest, die Show soll aber in der Saison 2018/19 starten.

Ihren Job als Moderatorin der RTL-Tanzshow "Let's Dance" hatte Meis vergangenes Jahr verloren. Der "Bild"-Zeitung sagte sie damals: "Vor einigen Wochen teilte RTL mir mit, mein Deutsch sei nicht gut genug, um ein weiteres Mal durch die Show zu führen." RTL bestritt dies: "Wir brauchen nicht wirklich sieben lange Jahre, um festzustellen, dass die Co-Moderatorin einer Show mit Wurzeln in Holland einen entsprechenden Akzent hat", sagte ein Sprecher. Nachfolgerin als Co-Moderatorin von Daniel Hartwich wurde Victoria Swarovski. (dpa)