In der RTL-Castingshow "Sylvies Dessous Models" sucht Sylvie Meis Models für ihre Unterwäschekollektion. Die erste Folge der Sendung erzielte jedoch miserable Quoten. (MG RTL D / Stephan Pick)

30 knapp bekleidete Damen, die Unterwäsche präsentieren und dazu Sylvie Meis als Host und Jurymitglied: Eigentlich sollte da doch nichts schieflaufen. Von wegen! Denn die erste Ausgabe der RTL-Show „Sylvies Dessous Models“ am Mittwochabend floppte. Mit einer Zuschauerzahl von 1,44 Millionen und einem Marktanteil von lediglich 4,9 Prozent enttäuschte die Modelsuche und unterbot den Senderschnitt um 3,5 Prozent.

In sämtlichen Alterskategorien blieb die Show hinter den Erwartungen zurück: So schalteten etwa von den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren nur 830.000 ein, was einen Marktanteil von 10,8 Prozent bei den Frauen dieser Altersspanne bedeutet. Und auch die gleichaltrigen Männer ließen sich trotz viel nackter Haut nicht überzeugen - mickrige 6,5 Prozent sahen zu.

Auch viel nackte Haut und 30 knackige Frauen konnten "Sylvies Dessous Models" nicht aus dem Quotentief helfen. Mit einem Marktanteil von 4,9 % blieb die Show deutlich unter dem RTL-Senderschnitt. (MG RTL D)

Auf den kompletten Tag gesehen konnte sich „Sylvies Dessous Models“ nicht einmal in den 30 beliebtesten Sendungen des Tages platzieren. Allein bei RTL erreichten vier Formate, „Exclusiv“, „RTL Aktuell“, „Alles was zählt“ und „GZSZ“, bessere Quoten. Sollte keine Besserung eintreten, droht dem Sender immerhin kein langfristiges Problem: Die Show ist nur auf drei Folgen ausgelegt.