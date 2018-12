Seit 2011, als die Unesco „Stille Nacht, heilige Nacht“ zum immateriellen Weltkulturerbe beförderte, ist das Lied mit dem Nimbus symbolischer Unsterblichkeit ausgestattet. (Barbara Gindl/dpa)

Kennen Sie den? Fragt die Lehrerin: „Wer ist Heiligabend im Stall anzutreffen?“ Antwortet ein Schüler: „Maria, Josef, Gottes Sohn, Hirten, Engel, Könige und Owie.“ Wer denn Owie sei, fragt die Lehrerin. Der Schüler singt seine Antwort in Form eines Weihnachtsliedes: „Stille Nacht! Heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie lacht.“

Man muss diesen Kalauer nicht komisch finden, um Erkenntnis- und Lustgewinn daraus beziehen zu können. Denn sein eigentlicher Witz besteht darin, dass er trotz ironischer Grundierung die Zugehörigkeit des zitierten Liedes zum festlichen Brauchtumskanon bekräftigt. Wenn das kulturelle Gedächtnis schon so schiefe Eselsbrücken wie die Owie-Pointe beschreitet, um eines Textes eingedenk zu bleiben, muss einem um traditionelles Liedgut wie das zitierte nicht bange sein. Tatsächlich jährt sich in diesem Jahr der 200. Geburtstag von „Stille Nacht, heilige Nacht“, dem wohl beliebtesten Weihnachtslied weltweit.

Alle Jahre wieder singen gut 2,5 Milliarden Menschen diesen Klassiker, der am Heiligen Abend 1818 in der Salzburger Gemeinde Oberndorf im Flachgau komponiert und uraufgeführt wurde. In 300 Sprachen und Dialekte ist das kulturelle Kleinod zum Lobe des christlichen Heilsplanes seit seiner Entstehung übertragen worden; ungezählt sind die Cover-Versionen, die dem sakralen Gassenhauer seitdem zugeeignet wurden.

Die jüngste Reanimation des Liedes, im Jubiläumsjahr sogar gefeiert durch den Musikfilm „Stille Nacht, heilige Nacht – Ein Lied für die Welt“, stammt von den weltlichen Künstlern Kelly Clarkson und Joss Stone. Ihre Version (nebst einer gewiss grandiosen Adaption von DJ Ötzi) ist einer der Höhepunkte der Dokumentation, in der auch Fans des Werkes wie die Wiener Sängerknaben und Tenor Rolando Villazón zu Wort kommen. In dem Film von Hannes M. Schalle erzählt Austro-Akteur Peter Simonischek mit sonorer Stimme die Erfolgsgeschichte des Liedes nach, das der Organist Franz Xaver Gruber komponierte – und dessen Text der Vikar Joseph Mohr verfasste.

Seit 2011, als die Unesco „Stille Nacht, heilige Nacht“ zum immateriellen Weltkulturerbe beförderte, ist das Lied mit dem Nimbus symbolischer Unsterblichkeit ausgestattet. Und das ist auch gut so. Denn der zwar süßliche und doch einnehmende Text fügt sich trefflich zu einem Bonmot des Dichters Johann Gottfried Seume: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder / Böse Menschen haben keine Lieder“, hatte sich, nur 14 Jahre vor Entstehung des designierten Welthits „Stille Nacht“, der in Bremen desertierte Flaneur und Friedensagent zusammengereimt.

Auf christlich unterfütterte Erbauungslieder wie „Stille Nacht, heilige Nacht“ trifft der hoffnungslos hoffnungsvolle Spruch Seumes besonders zu. Dies deshalb, weil die Botschaft des Werks, der Wunsch nach andauerndem Frieden, zeitlos aktuell ist. Nicht von ungefähr sangen am Weihnachtsfest des Kriegsjahres 1941 die gegen Nazi-Deutschland alliierten Staatschefs Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill im Garten des Weißen Hauses „Silent Night“, diesen notorischen Evergreen, der für alle Farben und Stimmfärbungen der Hoffnung steht.

Das gilt auch für die Zeit, als das Werk aufkam. Als das Lied um den holden Knaben im (sic!) lockigen Haar 1818 aus der Taufe gehoben wurde, weinten die Salzburger nämlich noch ihrer lang währenden Autonomie nach, als ihre Stadt nach häufigem Besitzerwechsel als Herzogtum an das Kaisertum Österreich fiel, mithin unter Habsburger Regierung. Bevor napoleonische Truppen Salzburg 1800, 1805 und 1809 dreimal sturmreif schossen, besetzten und plünderten, war die Stadt ein eigenständiges geistliches Reichsfürstentum (seit 1328).

Mehr noch als der jähe Bedeutungsverlust seiner Heimat dürfte in Mohrs Text der stoßgebetartige Wunsch nach anhaltender Befriedung nachhallen, wie er in der fünften Strophe anklingt: „Stille Nacht! Heilige Nacht! / Lange schon uns bedacht, / als der Herr, vom Grimme befreit, / in der Väter urgrauer Zeit / aller Welt Schonung verhieß, / aller Welt Schonung verhieß.“

Es ist diese historische Komponente, die den pazifistisch gestimmten Liedtext beglaubigt – und ihn zu einem dem Kollektivtraum Weltfrieden gewidmeten Song macht, auf den sich übrigens nicht nur Christen einigen können. Diese politische Vision erhebt das Lied nämlich leichthin über gefühlige bis kitschige Befindlichkeitsäußerungen privater Natur, wie sie in, sagen wir mal, „Last Christmas“ (Wham) und „All I Want For Christmas is You“ (Mariah Carey) exemplarisch aufscheinen.