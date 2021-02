Sie setzen mit vereinten Kräften ihre Arbeit im Volkmann-Klinikum in Halle an der Saale fort (von links): Erik Kolbeck (Eric Bouwer), Louisa Neukamm (Llewellyn Reichman), Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill), Maxime Bloch (Leonie Rainer), Fiete Petersen (Adrian Gössel), Alexandra Lundquist (Friederike Linke), Arzu Ritter (Arzu Bazman) und Lucas Salgado (Nils Brunkhorst). (ARD/Felix Abraham)

Rambos und Ellenbogen-Checker haben längst ausgedient. In harten Zeiten sind natürlich Ärzte, Krankenhaus-Mitarbeiter und Pflegekräfte die neuen Helden der Nation - auch wenn sie von demonstrativen Klatsch-Applaus-Aktionen auch nicht ihre Mieten bezahlen können. Mit acht neuen Folgen startet die ARD-Vorabendserie „In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern“ jeweils im Wochentakt in die nun zweite Staffel. Am Volkmann-Klinikum in Halle an der Saale steht für die Pflegeschüler rund um Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill), Louisa Neukamm (Llewellyn Reichman) und Fiete Petersen (Adrian R. Gössel) das dritte Ausbildungsjahr - und viel Wirbel - auf dem Programm.

Herzschmerz für Oberschwester Lundqvist

Die Belastungen gehen auch an den Ärzten nicht vorbei (von links): Dr Moreau Mike Adler wird von Jasmin (Leslie-Vanessa Lill) dazu gedrängt, sich von Elias (Stefan Ruppe) untersuchen zu lassen. (ARD/Uwe Köhn)

Wie immer geht es natürlich nicht nur um den Klinikalltag, sondern auch um Klatsch, Herzklopfen und Bewegendes. Für besonders viel Trubel sorgt in den neuen Folgen Lucas Salgado (gespielt von Nils Brunkhorst). Der Noch-Ehemann von Oberschwester Alexandra Lundqvist (Friederike Linke) kehrt überraschend nach drei Jahren aus dem Ausland zurück. Und natürlich hat er ein Ziel: Er will das Herz seiner Beinahe-Ex zurückgewinnen. Eine neue durchlaufende Rolle auf den Krankenhausfluren übernimmt der Hygienebeauftragten Erik Kolbeck (Eric Bouwer). Er nimmt seinen Job - die Zeiten erfordern das - ganz besonders genau, geht den Kollegen damit allerdings auch oft auf den Keks.

Ausgestrahlt werden die neuen Folgen jeweils donnerstags um 18.50 Uhr. Die zweite „In aller Freundschaft“-Ablegerserie „Die jungen Ärzt“ aus Erfurt pausiert dabei für acht Wochen.