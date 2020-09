In den ARD-"Tagesthemen" gab es eine Änderung: Die Rubrik "Kommentar" wurde umbenannt und heißt nun "Meinung". Caren Miosga moderiert seit 2007 die ARD-"Tagesthemen". (NDR/Thorsten Jander)

In den ARD-„Tagesthemen“ kamen in den letzten 42 Jahren unter der Rubrik „Kommentar“ Journalisten zu Wort, die sich zu aktuellen Geschehnissen äußerten. Nun wurde das Ganze aus durchaus rätselhaft erscheinenden Gründen umbenannt: Seit der gestrigen Ausgabe des täglichen Nachrichtenmagazins werden die Kommentare der Redakteure nun unter der Rubrik „Meinung“ ausgestrahlt.

Traut man dem Publikum so wenig Medienkompetenz zu? - „Mit der Änderung von 'Kommentar' in 'Meinung' wollen wir den Zuschauern und Usern transparenter machen, dass es sich um die Meinung einer einzelnen Person handelt, nicht die der ganzen Redaktion“, erklärte Helge Fuhst, zweiter Chefredakteur von ARD-Aktuell, bereits via Twitter. Der erste Beitrag unter dem Titel „Meinung“ in der gestrigen Ausgabe der „Tagesthemen“ stammte von Thomas Kreutzmann vom Hessischen Rundfunk, der sich aus subjektiver Sicht zum Thema Wirecard-Skandal äußerte.