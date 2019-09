Bisher gibt es von "Homeworld 3" nur Konzept-Skizzen zu sehen, aber bis Ende 2022 soll das taktische Weltraum-Epos Realität werden - Crowdfunding sei Dank. (Gearbox)

Taktische Weltraum-Schlachten in allen drei Dimensionen - das war im ersten Teil von Sierras „Homeworld“ noch ein echtes Novum. Im großen Stil salonfähig wurde das Genre von strategischen Schlachten zwischen den Sternen dadurch zwar nicht, aber dank „Homeworld“ hat die unter-repräsentierte Game-Gattung bis heute ihre Freunde.

Und die haben jetzt allen Grund zur Freude: Nachdem „Borderlands“-Entwickler Gearbox die Community vor einigen Jahren mit einer optisch generalüberholten „Remastered“-Collection der ersten beiden „Homeworld“-Teile überraschte, kündigt man jetzt den längst überfälligen Nachfolger an: Anders als der direkte Vorgänger „Deserts of Kharak“ soll „Homeworld 3“ wieder in den Tiefen des Alls spielen. Für die Umsetzung des Projekts sucht Gearbox aktuell nach Unterstützung durch die Community: Über die Crowdfunding-Plattform fig.co hat man bisher fast 465.000 US-Dollar gesammelt. Wer mitspenden will, hat noch bis zum 30. September Zeit.

Wie bei den Vorgängern düsen auch in „Homeworld 3“ kleine Jäger, Schlachtkreuzer und riesige Mutterschiffe durch die Tiefen des 3D-Alls. Erzählerisch will Gearbox direkt an die Ereignisse aus Teil zwei und die Entdeckung des geheimnisvollen Weltraum-Portals anschließen. Inzwischen sorgen ehemalige Mitglieder von Ex-Entwickler Relic dafür, dass sich die Serie treu bleibt - darunter zum Beispiel Relic-Mitgründer Rob Cunningham. Bis Fans endlich erfahren, was genau dahintersteckt, wird es allerdings noch etwas dauern: Die Fortsetzung des spacigen Strategie-Knüllers ist erst für das vierte Quartal 2022 geplant.