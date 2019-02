Mark Hollis wurde in den 1980-ern mit seiner Band Talk Talk weltberühmt. Er schrieb Hits wie "Such a Shame" und "It's My Life". Nun ist der Musiker im Alter von 64 Jahren verstorben. (Getty Images / 1990 Martyn Goodacre)

Talk-Talk-Mastermind Mark Hollis ist tot. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der britische Ausnahmekünstler im Alter von 64 Jahren verstorben sein - eine offizielle Bestätigung blieb bislang noch aus. Auch über die genaue Todesursache kann derzeit nur spekuliert werden. Der bekannte Kinderarzt Anthony Costello verkündete die traurige Botschaft zuerst: Via Twitter gab er an, dass mit Mark Hollis sein „verschwägerter Cousin“ verstorben sei. Auch Hollis' ehemaliges Bandmitglied, der Bassist Paul Webb, bekundete sein Beileid in einem Facebook-Post: „Ich bin sehr schockiert und traurig über die Nachricht von Mark Hollis' Tod. Musikalisch war er ein Genie, und es war eine Ehre und ein Privileg, mit ihm in einer Band gewesen zu sein.“

In den 1980er-Jahren wurde die Synthie-Pop- und New-Wave-Band Talk Talk mit Hits wie „Such A Shame“ oder „It's My Life“ weltberühmt. Die Gruppe gilt als eine der einflussreichsten Bands des gesamten Jahrzehnts, was maßgeblich auf Hollis' kreative Arbeit zurückzuführen ist. Als Sänger, Songschreiber und Mitbegründer von Talk Talk hatte sich der gebürtige Londoner den Ruf als musikalisches Genie erarbeitet. Ab Mitte der 1980-er wandte sich die Gruppe immer stärker dem Genre des Art- und Post-Rock zu - das Album „The Colour of Spring“ (1986) gilt hierbei als Pionierwerk. Im Jahr 1991 gingen die Bandmitglieder getrennte Wege und Hollis probierte sich als Solo-Künstler aus - vor 21 Jahren erschien mit seinem selbst betitelten Album das letzte Werk von Mark Hollis. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte sich der Musiker aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen.