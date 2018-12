Alfonso Ribeiro will den "Carlton-Dance" als geistiges Eigentum schützen und verklagt unter anderem "Fortnite"-Betreiber Epic wegen der unerlaubten Verwendung im Spiel. (Tim P. Whitby/Getty Images)

„Fortnite“ - kein anderes Spiel hat 2018 so geprägt wie dieser Online-Shooter. Binnen eines halben Jahres stieg die Zahl der registrierten User von 125 Millionen auf zuletzt über 200 Millionen. Und obwohl der Titel nichts kostet, erwirtschaftet Hersteller Epic Games Milliarden damit. Wie? Durch kostenpflichtige Inhalte, darunter Outfits oder Emotes - also Tänze oder ausgefallene Jubelarten für die eigene Spielfigur.

Derlei Summen wecken auch Begehrlichkeiten: Nachdem zuletzt Rapper 2 Milly Klage einreichte, zieht nun auch Alfonso Ribeiro nach. Der Schauspieler wurde als Carlton Banks in der Sitcom „Prinz von Bel-Air“ (1990-1996) weltberühmt - als Sidekick von Superstar Will Smith, aber auch wegen seiner ekstatischen Art zu tanzen, die bis heute sein Markenzeichen ist. Dieser Carlton-Dance wurde, so der Vorwurf, von Epic in „Fortnite“ als „Fresh-Emote“ eins zu eins übernommen und gewinnbringend verkauft.

Alfonso Ribeiro wurde in der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" an der Seite von Will Smith (links) weltberühmt. (MG RTL D)

Laut Ribeiros Anwalt habe der Hersteller damit das geistige Eigentum des Schauspielers ohne dessen Erlaubnis verwendet. Dabei ist Epic nicht der einzige Hersteller, der laut „TMZ“ eine Klageschrift zugestellt bekam: Auch Take2 habe demnach im Basketballspiel „NBA 2K16“ den Carlton-Tanz unerlaubt verwendet.

Wenig Aussicht auf Erfolg

In "Fortnite" lassen sich für die eigene Spielfigur Outfits und Bewegungen auch kostenpflichtig freischalten. (Epic Games)

Laut der Website „Wired“ habe die Klage jedoch wenig Chancen auf Erfolg. Urheberrechte auf Tänze und andere Moves sind kaum vor Gericht durchzusetzten. Das gelänge allenfalls bei einer kompletten Tanz-Choreographie. Nicht einmal Michael Jackson konnte seinen berühmten Moon Walk für sich patentieren lassen.