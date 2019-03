Sie verwandeln das Quizshow-Studio in einen Tatort (von links): Klaus Behrendt, Kai Pflaume und Dietmar Bär. (NDR/Morris Mac Matzen)

Es gibt wenig, was Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär in ihren angestammten Rollen, als gestandene, souveräne Kommissare in den bislang über 70 „Tatort“-Krimifällen aus Köln aus der Ruhe bringt. Als Gäste in der ARD-Familienshow „Wer weiß denn sowas XXL“, die im Ersten mal wieder am Samstagabend zu ihrem Recht kommt, könnte es für die beiden TV-Ermittler allerdings etwas ungewöhnlich werden. Dann sitzen sie nämlich selbst bei den Befragungen „auf der anderen Seite“. Und Moderator Kai Pflaume will ihnen, unterstützt durch seinen beiden unermüdlich pfiffigen Ratefüchse Elton und Bernhard Hoëcker, Antworten auf Fragen entlocken, die gar nicht so leicht zu beantworten sind.

Weitere Gäste der bliebten Mehr-Generationen-Sendung sind diesmal die ARD-Moderatorin und Musikern Ina Müller („Inas Nacht“), Joko Winterscheidt, die Komikerin Cordula Stratmann und der Kabarettist Torsten Sträter.