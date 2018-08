Gunther Witte, der Vater des "Tatort", ist tot. (ARD / Thorsten Jander)

Trauer um Gunther Witte: Der ehemalige WDR-Fernsehspielchef und Erfinder des „Tatorts“ ist im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der WDR unter Berufung auf Wittes Familie mit. Demnach starb Witte bereits am vergangenen Donnerstag.

Witte kam 1935 in Riga (Lettland) zur Welt. Nachdem er Anfang der 60er-Jahre zum WDR gekommen war, arbeitete er zunächst als Redakteur, später dann als Leiter in der Abteilung Fernsehspiel. 1969 erarbeitet er das Konzept für den „Tatort“. Als sein damaliger Chef Günther Rohrbach ihm den Auftrag erteilte, einen regional geprägte Krimi zu entwickeln, habe er einen „fürchterlichen Schreck“ bekommen, so Witte einst im Gespräch mit dem „Spiegel“. „Mit Krimis hatte ich nie was am Hut!“ Dennoch ging bereits im Folgejahr mit „Taxi nach Leipzig“ der erste Film der Reihe auf Sendung.

Ohne Witte kein Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan-Josef Liefers, hinten): 1969 entwickelte der ehemalige WDR-Fernsehspielchef den "Tatort". (WDR / Wolfgang Ennenbach)

Neben dem Sonntagskrimi widmete sich Witte weiteren prestigeträchtigen Projekte, darunter Volker Schlöndorffs "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" und Rainer Werner Fassbinders "Berlin Alexanderplatz. In Wittes Zeit als WDR-Fernsehspielchef fiel außerdem der Start der "Lindenstraße". "Ich habe gegen etliche Bedenkenträger durchgesetzt, dass der Geißendörfer die Serie auch drehen darf", so Witte im "Spiegel". "Sie wäre ohne mich nie realisiert worden - könnte man doch auch mal erwähnen."

Für seine Arbeit wurde Witte mehrfach auszeichnet, unter anderem mit einem Ehren-Bambi. „Gunther Witte war eine der herausragenden Persönlichkeiten des Fernsehspiels“, lobt WDR-Intendant Tom Buhrow den Verstorbenen. „Mit seiner einzigartigen Erfindung der 'Tatort-Reihe' hat er den WDR und das deutsche Fernsehen so nachhaltig geprägt wie kaum ein anderer: Sonntag, 20.15 Uhr ist nach wie vor 'Tatort'-Zeit im Ersten. Das, was er geschaffen hat, bleibt und wird unsere Zuschauer weiterhin bereichern.“